Estrenan corto ‘Real de Amores’ en plataformas digitales

Celaya.- Después de su temporada de ‘festivaleo’ en España, Inglaterra, China, Siria, Colombia y Argentina, entre otros países donde quedó seleccionado en diversos festivales, el cortometraje celayense “Real de amores” ya podrá tenerse al alcance de un click a través de Youtube.

Su director Adrián M. Servién, quien es socio de la productora Reflecto Films, junto con Daniel Garibaldi (director de fotografía), explicó que la producción fílmica fue cien por ciento celayense y contó con un elenco de gran nivel, encabezado por la actriz Evangelina Sosa.

El corto es un thriller de 17 minutos que fue realizado en colaboración con “Skénica Films”, se estrenó en 2019 y tuvo locaciones en Celaya.

El corto fue seleccionado en 13 festivales de nivel nacional e internacional./Foto: Cortesía Reflecto Films.

El director destaca que el corto ha tenido buenas críticas y comentarios, y se ha recibido bien entre la gente que lo ha visto, sin embargo ahora que esté en las plataformas digitales y llegue a más gente, tendrán la oportunidad de conocer diversas opiniones y una mayor retroalimentación del público.

La historia se desarrolla en un pueblito ficticio que se llama “Real de Amores”, pero el nombre tiene un trasfondo con un interesante significado que le da el director.

Habla de dos cosas, la realidad y el amor; la realidad de este personaje que se llama Martha (Evangelina Sosa), una madre a la que le secuestran a su hija y entonces se enfrenta a una realidad diferente a la que conocía y por otro lado, el amor de madre, la historia de amor por su hija”, explica.

El director Adrián M. Servién realizó el guion y la postproducción./Foto: Cortesía Reflecto Films.

Respecto al aprendizaje que tuvo al trabajar con reparto de gran nivel, como la actriz Evangelina Sosa el director destacó: “El aprendizaje fue mucho sobre su profesionalismo, de la manera en que ella trabaja, en cómo construye sus personajes y trata de darle su personalidad, y nosotros al ser una productora independiente y pequeña, el tratar de estar siempre al nivel de su profesionalismo”.

Reflecto Films ya cuenta con cuatro proyectos cinematográficos, siendo “Real de Amores” el más reciente, y dos proyectos más ya escritos y en espera de poder ser filmados.

Traemos dos proyectos escritos esperando que se puedan producir este año, uno mío y otro de uno de nuestros colaboradores más cercanos José Rentería “Wallito”, así que estén pendiente de nuestra fan page, ahí es donde estamos publicando nuestros cortos o en nuestro canal de Youtube Reflecto Films”, invitó.

Parte del crew de la productora celayense Reflecto Films. /Foto: Cortesía Reflecto Films.

Adrián explica que trabajar con un género como el thriller es un poco más arriesgado en comparación a otros géneros como el romance por ejemplo, pues su corto trata temas un poco más fuertes y que no tienen cabida en todos los festivales.

Es un poco más complicado y sí fue un poco más difícil la distribución, sin embargo estamos muy contentos con las 13 selecciones nacionales e internacionales y esperando que a la gente le guste”, mencionó.

Las productoras celayenses Reflecto Films y Skénika Films se asociaron para realizar este proyecto fílmico./Foto: Cortesía Reflecto Films.

Sobre las expectativas que tiene del estreno a través de las plataformas digitales expresó, “Creo que hay dos expectativas, la primera es que mucha gente lo pueda ver, porque somos muchas personas trabajando en el cortometraje, somos un crew de unas 15 personas, más los actores y quienes nos prestaron locaciones y los patrocinadores, es un trabajo hecho con mucho amor, porque nadie cobró, lo hicimos con mucho amor y esperando que a la gente le guste.

“Y ahí está la segunda expectativa, que a esas personas que lo vean les guste, y a quienes no les guste, no pasa nada, también son bien recibidas las críticas, eso nos ayuda mucho a mejorar, si de repente alguien nos dice algo de lo que no nos habíamos dado cuenta, pues adelante, será bien recibido, que nos platiquen por qué no, eso nos sirve para ir mejorando”, expuso.

Entre sus planes a futuro está la intención de hacer largometrajes e intentar meterse más a la industria del cine, y así lograr que tenga más presencia el cine que se hace en la ciudad.

Estados Unidos, India y desde luego México fueron otros de los países donde se proyectó “Real de Amores”, estos dos últimos donde obtuvo distinciones especiales, una Mención Especial del Festival Dada Saheb Phalke Films Festival (India) y una Mención Honorífica en “A Pantalla Abierta 2019” (Toluca, México).

"Real de Amores" ya puede verse a través de Youtube./Foto: Cortesía Real de Amores.

Este corto es cien por ciento celayense, mucha gente ni siquiera sabe que en Celaya se hace cine, entonces, invitarlos para que vean los trabajos que se hacen en el municipio”, concluyó.

Los festivales en los que estuvo seleccionado:

8va Muestra Colectiva de Cine Independiente (Querétaro, México)

Dada Saheb Phalke Film Festival (India)

Festival Itinerante “Cine en mi Barrio” (Colombia)

PIFF Paraná International Film Festival (Argentina)

The lift-off Sessions (Inglaterra)

Encuentro Internacional Videocorto “A Pantalla Abierta” (Toluca, México)

Shangai Shorts (China)

Muestra Itinerante de Cine MX (CDMX, México)

Best of Latin Amerca Short Film Festival (EE.UU.)

Leloun International Film Festival (SIRIA)

Feratum International Fantastic Film Festival (Michoacán, México)

Festival de Cine Independiente del Sur de Tamaulipas (Tamaulipas, México)

Star Film Festival (España)