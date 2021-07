Elmer Mendoza retoma en su nueva novela las aventuras policíacas de "El Zurdo"

León, Gto. El escritor mexicano Élmer Mendoza, quien presentó en la Fenal su novela titulada “Ella entró por la ventana del baño”, comentó que el confinamiento de la pandemia le permitió terminar e iniciar nuevas creaciones literarias.

En su novela más reciente protagonizada por su ya conocido personaje Edgar ‘el Zurdo’ Mendieta, se enfrenta a nuevas aventuras como atrapar a uno de sus rivales más poderosos, Sebastián Salcido, alias el Siciliano, mientras que en paralelo tiene la misión de encontrar al antiguo amor de un empresario moribundo.

Élmer Mendoza mencionó que por primera vez trabajó en esta novela una parte erótica que gustó mucho a las lectoras y que fue el resultado de la planeación de su trabajo.

“Soy de los novelistas que no se inspiran, hago un plan y trabajo en él de manera minuciosa hasta que veo el producto terminado, en ‘Ella entró por la ventana del baño’ trabajé alrededor de un personaje que ya tengo creado pero en cada novela tiene que revelar un aspecto de él que tiene que ver con su evolución como ser humano”.

Destacó que por motivos de la pandemia en esta ocasión no pudo asistir de manera presencial a la Fenal pues forma parte del tercer grupo de personas en riesgo.

“Tengo una operación de corazón, la recomendación de mis médicos es que no salga y yo tampoco me quiero arriesgar. Me hubiera gustado estar en León, es una ciudad que me gusta mucho, he ido varias veces a la Fenal y la paso muy bien porque tiene un público comprometido con los autores, les gusta comprar libros y oír las charlas”.

Señaló que durante este casi año y medio de pandemia, durante el encierro, que no le afectó porque se considera una persona hogareña, ha tenido más tiempo para escribir y revisar lo escrito.

Edgar Mendieta aprovecha la pandemia

Comentó que su nueva novela la trabajó mucho el año pasado, durante la primera parte de la pandemia, para que quedara terminada, también se ha dedicado a leer más, sin embargo confiesa que siempre está rodeado de una atmósfera de angustia, incertidumbre y desesperación que lo afecta.

“En casa confiamos en la vacuna, ya nos vacunamos, pero ahora resulta que aún así nos podemos enfermar, por eso este año me mantendré en casa porque aquí me siento protegido del bicho, espero que la lectura y la escritura me ayuden a no desarrollar enfermedades psicológicas que se están incrementando”.

Agregó que antes de terminar la novela que presentó en la Fenal ya estaba trabajando en una de anticipación que ocurre en el año 2052 y trata de un personaje que se va de su pueblo y regresa 12 años después y lo encuentra convertido en un infierno.

“La gente que vive ahí son los que se salvaron de la pandemia y padecen enfermedades raras de muchas de las cuales no se tiene el control. La propuesta de la novela es que mueren casi mil millones de personas por la pandemia del SARS Cov y sus secuelas y de cómo los seres humanos se organizan otra vez, aunque el mundo del universo del delito no desaparece, sigue fuerte con drogas que han evolucionado y la gente es víctima de ellas”

Comentó que aunque la parte más fuerte de esta obra ya está prácticamente terminada la volverá a revisar para ver qué le falta o que le sobra.

Mencionó que escribir una novela le lleva entre dos y tres años, desde que empieza a hacer notas, escribir el primer capítulo y si este no le da el impulso para seguir el segundo, empieza de nuevo.

“Soy un autor que trabaja todos los días, tengo mi sistema de trabajo, tengo que ser organizado, tener orden en la cabeza y en lo que escribo para ir contando una historia que sea funcional e interesante para mis lectores”.

Comentó que le gusta escribir por las mañanas, porque está más lúcido y con capacidad de invención y si está corrigiendo tiene más profundidad de pensamiento y consigue hacer cosas buenas en poco tiempo.

“Trabajo más o menos 50 minutos, me paro, descanso, salgo a caminar con mi esposa, desayunamos, trabajo otro rato; leo, veo los noticieros a medio día para saber cómo va la pandemia; como no me gusta lo que está pasando en el país, porque tenemos un gobierno donde el Presidente va por las 60 mil mentiras en lo que va de su gobierno y que considero una tomadura de pelo, prefiere mantenerse al margen de ese tipo de notas”.

Élmer invita a adquirir sus libros en las diversas librerías, pero por ahora en la Fenal ya que eso ayuda a que las ferias de libros no desaparezcan.

“Las ferias son del público, de la gente, de los lectores, busquen el stand de Penguin Randon House, ahí encontrarán, no sólo ‘Ella entró por la ventana del baño’ sino mis diferentes novelas, algunas para jóvenes como ‘La Orquídea Calavera’ y ‘No todos los besos son iguales’, entre otras.