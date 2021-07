León, Gto. Este fin de semana, durante la Feria Nacional del Libro (Fenal) número 32, el escritor Juan Villoro presentó en León su primer Examen Extraordinario. Nos referimos a su más reciente libro que así se titula y que es una compilación de algunos de sus cuentos más entrañables de los últimos 30 años.

Antes de comenzar a hablar del libro, el también periodista se dijo muy emocionado de realizar su primera presentación presencial después del confinamiento.

“Realmente es un momento muy emocionante porque pues no sabíamos si íbamos a poder volver a vivir este momento. Es un privilegio poder estar aquí. Qué maravilla que en Léon volvemos a estar juntos”; esto después de que se contagiara de Covid-19 el año pasado.

El título de este libro, Examen Extraordinario, es una alegoría a esa última oportunidad para acreditar una materia. Y es que en este libro, el autor somete a dictamen de los lectores una serie de 14 cuentos.

“Porque lo extraordinario puede ser magnífico o puede ser terrible. Reunir cuentos es someterlos a un examen extraordinario, es someterlos a una nueva oportunidad de ser juzgados”.

Al ser cuestionado sobre si en su vida académica tuvo que presentar alguna vez un examen extraordinario,Villoro respondió: “me da mucha vergüenza decirlo, pero no. Me gustaría ser menos ñoño (...) Haber tenido una vida un poco más problemática académicamente. Pero la literatura te permite segundas oportunidades de lo que no pudiste hacer”.

Esta compilación de cuentos, editado por el Fondo de Cultura Económica en colaboración con Almadía, es el resultado de una selección del propio autor que explicó son cuentos memorables para él.

“Es una recopilación muy personal, apelando a la sinceridad del recuerdo”. Explicó que la palabra recordar, etimológicamente significa “volver a pasar por el corazón”.

Fiel a su vocación de cronista, Juan Villoro refirió que gran parte de la inspiración para escribir, surge de sus observaciones en los viajes que ha realizado por todo el país desde que tenía 15 o 16 años “con el ánimo de cazar historias”; por lo que no descartó escribir un cuento donde incluya la chimichurri leonesa.