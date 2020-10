Generan charla educativa

Con un interesante programa de ponencias impartidas por especialistas en educación se inauguró el Foro Virtual: Armonía familiar, niñas y niños que aprenden, organizado por la Dirección General de Educación Municipal.

El programa de ponencias que integró el foro fue: "La crianza, reglas, límites y la importancia de un entorno familiar con armonía" a cargo del Dr. Armando Rugarcía Torres; “Educación a niñas, niños y adolescentes con discapacidad desde casa” por Martha Olga Luján Martínez.

“Estilos de aprendizaje ¿cómo aprende tu hijo?” presentado por Rosa Pérez Servín y el panel “Familia y escuela acompañando el aprendizaje de nuestros hijos”, a cargo de destacados especialistas también fueron parte del evento.

En la ceremonia inaugural estuvieron autoridades estatales y municipales del área educativa.

Jonathan González Muñoz, director general de Educación Municipal, destacó que la finalidad del foro es generar un espacio de diálogo y reflexión acerca de la importancia de contar con entornos familiares que favorezcan el aprendizaje, vivir en armonía y sobretodo reconocer a niñas, niños y jóvenes que viven el encierro provocado por el Covid.

Destacó que desde las ciudades educadoras se reconoce a la infancia con el mismo derecho de participar en la gestión y mejora de la vida comunitaria en igualdad de condiciones que las personas adultas y que el municipio de León llevó a cabo una consulta infantil en la que participaron más de 8 mil 500 niñas y niños de todas las colonias quienes compartieron sus propuestas para el uso de los espacios públicos, cuidado de la salud y regreso a clases.

Añadió que la familia es la primera escuela de virtudes humanas sociales y que vivir en armonía con la familia es toda una experiencia porque ahí se comparten vivencias, momentos de felicidad e incertidumbre y se toman decisiones importantes.

Elvira Toba Mery, presidenta del consejo estatal de participación social en la educación, comentó que la armonía es importante y que cualquier charla, tip o comentario que pueda sumar y abonar a una buena relación familiar, vecinal y en comunidad es buena.

Raúl Segundo Aguilar Araiza, director general para el desarrollo integral de la comunidad educativa de la SEG, destacó que en el estado de Guanajuato existen más de 9 mil consejos de participación social propositivos y eficientes que en tiempos de contingencia siguen colaborando desde sus hogares y oficinas.

En su intervención el alcalde Héctor López Santillana destacó que ha podido observar como la pandemia ha afectado en muchos sentidos.

He visto a papás puestos al límite por sus preocupaciones, responsabilidades y por sacar a sus hijos adelante en este proceso de educación a distancia; he podido vivir en carne propia la experiencia de niños y adolescentes que intentan comprender la situación y he visto el esfuerzo heroico de los docentes para seguir al pendiente de sus grupos escolares”.