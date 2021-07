Guanajuato. Georgina Villanueva dio batalla a las 32 participantes del certamen Miss México 2021 que se realizó en Chihuahua, Chihuahua.

Aunque la corona nacional la obtuvo la michoacana Karolina Vidales, la representante de Guanajuato logró posicionarse en el top 6 de traje típico “María Catrina”.

Este diseño inspirado en el Día de Muertos, fue un concepto trabajado en conjunto por Lucio Moreno, director general del certamen en el estado, así como del equipo de Lumo Producción y Lumo Model en el rancho de “Los Villagómez” en el municipio de Uriangato .

María Catrina hace alusión a las tradicionales muñecas Marías, patrimonio cultural de México y conocidas a nivel mundial.

El color negro de su vestido significa el luto, poder y elegancia, un diseño único de Miguel Juárez y confeccionado por manos guanajuatenses.

La sesión y el maquillaje a cargo de Evolet Estudio de Fotografía, se inspiró en las calaveras y los peinados tradicionales de las mujeres mexicanas.

La estudiante de licenciatura en Ingeniería Química Sustentable viajó 15 días antes a Chihuahua para la etapa de concentración y de retos deportivos, belleza con causa, participación en cenas benéficas y eventos con patrocinadores.

El apoyo de mi familia y amigos ha sido impresionante, soy una de las personas que no le fue muy bien con la pandemia en este aspecto porque me tocó perder a seres queridos y ver a otros en condiciones deplorables, pero eso me hizo fuerte, más empática para sacar la garra por quienes me han apoyado incondicionalmente”, externó.