Gerardo Rosales Garza fue un gran padre, abuelo y Doctor

León.- De un infarto falleció el doctor Gerardo Rosales Garza.

Nació el 6 de junio de 1935, en Monterrey Nuevo León, Hijo menor de Arturo Rosales Fernández y Consuelo Garza García quienes con él complementaron su familia que ya habían formado con Tomás, Ernesto y Arturo.

Médico pediatra por la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó su especialidad en el Hospital Infantil de México y el Centro Médico Nacional de la Ciudad de México.

En Monterrey conoció a quien sería su esposa, Pita Gutiérrez de Velasco Plasencia. Se casaron el 22 de febrero de 1060. Llevaban casi 6 años de novios.

Viviendo en la Ciudad de México, tuvieron a sus tres primeras hijas: Marcela, Diana y Lorena. Ya avecindados en León, vieron nacer aquí a las dos más pequeñas, Fabiola y Alejandra.

Sus yernos son Juan Federico Ruenes, Jorge Rosales, Carlos garcía, José Ignacio Arreola y Marco García.

Sus hijas le regalaron 11 nietos; Juan Federico (casado con Paola Icaza), Marcelita, Jorge, Sonia, Charlie, Gerardo (casado con Itzel Verdad), Fer, José Ignacio, Juan Pablo, Diana y Juan José y tres bisnietos: Almudena, Paloma y Rodrigo.

Su hija Lorena lo describe como un hijo excepcional, esposo amoroso, padre ejemplar y abuelo consentidor;

Al terminar su especialidad en el Hospital Infantil de México, lo solicitaron en el área de pediatría del Centro Médico Nacional; cuando él solicitó su cambio, le tocó por suerte, la ciudad de León.

De 1967 a 1975 fue pediatra de tiempo completo de la Clínica T 1 del IMSS, en León. A mediados de ese periodo empezó como profesor adjunto de Pediatría Clínica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guanajuato.

Fue, durante 14 años, médico pediatra del Hospital de Ginecología, Obstetricia y Pediatría del IMSS. Precisamente de esta institución se jubiló tras 28 años de trabajo en distintas áreas.

Perteneció a la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, fue Socio de la Sociedad Mexicana de Pediatría, fue fundador y presidente de la Asociación leonesa de Pediatría, socio fundador y secretario de actividades científicas del Colegio de Médicos Especialistas Certificados de Guanajuato, fue miembro adscrito a la Academia mexicana de Pediatría; entre otros cargos más.

Mi papá fue un ser altamente sensible; Agradezco a la vida que me dio el privilegio de tener un padre de esa magnitud. Me dejas lo mejor: ¡ser tu hija! y saber que fui muy querida por ti”, expresó Lorena al despedir a su papá.