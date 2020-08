‘Hackean’ realidad de mujeres en León

El evento “Globals Goals Jam 2019” fue inspiración para la creación de “Girl Up”, un grupo feminista con mujeres activas y comprometidas de León que buscan lograr la equidad de género, empoderando a niñas y mujeres.

Las fundadoras son: Laura Villegas, Victoria Falcón, Frida Guerra, Alejandra Robles, Andrea Aldana y Renata Valtierra.

Somos un grupo organizado de mujeres para mujeres alineado y respaldado por los principios de la Organización de las Naciones Unidas. Nuestro objetivo principal es hackear la realidad de las mujeres en León creando un efecto multiplicador para seguir sumando esfuerzos”, compartió Victoria.

Los pilares que forman la organización son:

*Co-crear la realidad de las mujeres logrando una comunidad de espíritus afines que permitan amplificar todas las voces.

*Ser semilla para las mujeres en León para que encuentren su pasión desde la educación y promoción.

*Ser comunidad referente para las mujeres de León, en donde encuentren un apoyo que las fortalezca.

Actualmente un total de 56 mujeres son integrantes del Club y poco más de 700 personas son seguidoras de esta organización.

Ser parte de Girl Up es un compromiso enorme con las integrantes y el logro de nuestro objetivo, el cual se trabaja con cada actividad, con cada acción, con cada palabra.

Foto: Cortesía

Además es una gran oportunidad de sumar, mover, cambiar, construir y deconstruir en este contexto actual para un resultado futuro. Es una oportunidad de ser disidente y apostarle a la sororidad como estrategia vencedora”, indicó Victoria.

Para Alejandra Robles significa vivir una experiencia llena de valor para las mujeres.

Nunca imaginé que dar el primer paso junto con mis compañeras cofundadoras de Girl Up, fuera a impactar a tantas chicas. Me siento muy afortunada de haber sido parte de este legado que se va a quedar para más chicas”, expresó Alejandra.

Andrea Aldana compartió que formar parte de esta organización feminista significa encontrar cada día nuevas mujeres que al igual que ella, creen en sus sueños y trabajan para lograrlo.

Laura Villegas dijo: “Ser parte de Girl up León, me ha dado la oportunidad de conocer y reconocer a las mujeres que me rodean. Aprendemos juntas y sabemos que no estamos solas”.

Para Frida Guerra significa tener amor a su género, a la comunidad y amor por la lucha colectiva.

Crear acciones que sumen a un cambio social que favorezcan al movimiento feminista y que al mismo tiempo podamos amplificar nuestras voces para lograr una igualdad de género desde diferentes áreas y una mayor educación para las mujeres”, dijo Frida.

Victoria Falcón y Frida Guerra fueron las 2 representantes del Estado de Guanajuato en el evento internacional “Girl Up Leadership Summit 2020”, participando en una inspire session llamada “Building myself” y un Girl Talk llamado “The power of words” respectivamente, impactando en más de 36 mil personas de 130 países diferentes.

Ser parte de Girl up León me ha dado la oportunidad de crear iniciativas con más mujeres inquietas para lograr la igualdad de género en todos los espacios.” -Laura Villegas

Foto: Cortesía