Hermanan sus historias

El Día Mundial del Hermano se conmemora hoy en homenaje a la fecha de fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a realizar varias obras sociales en el mundo.

Además, esta fecha también se refiere a la hermandad espiritual, es decir, los vínculos que se comparten con amigos o personas que tengan una misma creencia.

Por lo que las gemelas Érika y Ana Jessy Ramírez, así como las emprendedoras Diana y Malú Hernández comparten un poco de sus historias en este día para valorar a los compañeros de travesuras y aventuras.

Desde pequeñas, Ana Jessy y Érika Ramírez han tenido una conexión especial, pues como gemelas, el amor y apoyo incondicional han sido las armas más letales antes los obstáculos de su vida.

Además de celebrar el Día Mundial del Hermano, mañana festejan también otro año de vida, en el que se han complementado para cumplir cada una de sus metas.

A pesar de tener características físicas muy parecidas, sus personalidades son diferentes y hacen que se complementen.

Curiosamente de pequeñas Ana me cuidaba todo el tiempo a mí, me defendía de quienes me molestaban y cuando fuimos creciendo cambiamos esos roles y en esta convivencia lo que más puedo destacar es que sí existe esa conexión de gemelos, yo sentía si ella estaba triste, si una se mojaba la otra se enfermaba y somos muy unidas a pesar de que tenemos personalidades diferentes”, contó Érika.