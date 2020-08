Identifican miedos

A través de la comunidad en Instagram de Maternidad Consciente, Alicia Portales habló con las mamás sobre los “Miedos y preocupaciones en los niños y niñas”.

La psicóloga infantil y juvenil explicó que junto a Alina Hernández eligieron el tema porque a través del centro Krea Kids buscan la educación emocional de hijos y papás para el desarrollo personal y social.

La especialista explicó que el miedo es una de las emociones básicas que tiene el ser humano y al igual que todas tiene una función, que en este caso es la de protección, para cuidar del peligro y como aviso de que se está en una situación amenazante, por lo que el cuerpo genera sustancias que le permiten actuar ante esos escenarios.

Si nos rebasa me puede bloquear y no puedo empatar la situación porque me bloquea la razón y no puedo tomar decisiones asertivamente; la idea es aprender a gestionarla y no verla como una emoción negativa”, explicó.