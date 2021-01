Incluyen dudas de su comunidad en su primer trabajo editorial

León, Guanajuato. El primer trabajo literario de Lety Sahagún y Ashley Frangie incluye 18 dudas en las que hicieron partícipe a la comunidad que ha posicionado su podcast “Se regalan dudas” como uno de los más escuchados en Latinoamérica.

Las socias y mejores amigas se consideran apasionadas de la lectura desde que eran adolescentes, por lo que cuando la editorial Penguin Random House les hizo la propuesta, no dudaron en aceptar y entonces comenzó el reto de plasmar la identidad de su podcast en letras.

El podcast más famoso de México ahora tendrá lugar en tu librero.

Estuvimos rebotando ideas hasta que se nos ocurrió un libro colaborativo para que nuestra comunidad, que es fundamental en nuestro proyecto, pudiera participar en él”, contó Lety.

Este fue un proceso inesperado, pues no sabían el tiempo y esfuerzo que se requiere, ya que a las dos les gusta involucrarse en el diseño, en el contenido y recibieron más de 160 mil respuestas de su comunidad que fueron revisadas una a una durante ocho meses.

Fue complicado porque queríamos un libro que pudiera estar a la altura de la bella comunidad que tenemos y necesitaba estar bien hecho, muy organizado, con mucha diversidad”, agregó Ashley.

El libro integra las 18 preguntas con mayor impacto, que dan número a un capítulo del libro y que son respondidas por Lety, Ashley y por 50 personas de las 160 mil respuestas.

¿Qué mata el amor? ¿Cómo se curan los corazones rotos? ¿Dónde encuentras la felicidad y el éxito? ¿Qué nos hace falta aprender a los seres humanos? ¿Cuándo crees que es momento de dejar ir a alguien de tu vida? ¿Qué es eso que has querido decir y no te has atrevido? ¿Qué pasa cuando morimos? son algunas de las dudas que integran este trabajo colaborativo.

Creo que el libro, al igual que todo lo que hacemos no tiene expectativas, nos fascinó porque no sabíamos cómo se iba a hacer, no había ninguno que existiera así como lo armamos”, destacó Lety.

Por su parte, Ashley compartió que personalmente fue uno de los retos personales más significativos que tuvo en el 2020.

El libro salió a la venta el 26 de noviembre y desde entonces se ha posicionado en el primer lugar de las principales plataformas. Las autoras aseguran que la pandemia dió el tiempo para que revisaran cada una de las respuestas para hacer un trabajo que valiera la pena y que encontraran en su letras los corazones de cientos de personas siendo honestas y vulnerables para conectar de una manera que pocas veces se ha visto.

También le pusimos muchas ganas a lo digital y al audiolibro que está elaborado por nosotras dos en las partes que escribimos y que luego hicimos el cast de voces comprometidas por lo que ha sido muy chido encontrar formas de conectar con la gente y aún así se ha agotado en las librerías físicas y lo agradecemos”, agregó Ashley.

Meditar, cuidar la salud mental, disfrutar el día a día y trabajar en contenido de calidad para sus escuchas son las prioridades de este par de exitosas amigas.