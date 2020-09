Inspira cierre renacer artístico

Después de 8 años de hacer realidad su sueño de fundar el primer hotel boutique en la ciudad, Julio Gómez Jonguitud despertó un día con la frustración de tener que cerrar el espacio que tantas satisfacciones le había dado, pero lo peor era que tenía que hacerlo por algo que no estaba en sus manos controlar, la pandemia del Covid. Sin embargo, a pesar de lo triste de la situación no se dejó vencer y aprovechó sus instalaciones para dar vida a un espacio cultural denominado Atelier Monte León.

Julio Gómez comentó que por disposición oficial el hotel cerró el 20 de marzo y abrió nuevamente el 1 de junio cuando las autoridades dieron luz verde; pero ante lo complicado de la situación cerró de manera definitiva el 10 de junio.

Cerrar el hotel representó un fuerte golpe sobre todo porque fue por una situación que estaba fuera de mi alcance, fue difícil ver cómo se acababa en un instante todo lo que hice con esfuerzo, pasión y cariño, también fue complicado hablar con mis colaboradores, decirles ‘se acabó, ya no hay más para donde hacerse’, sin embargo no dejé que la depresión me afectara demasiado y empecé a pensar en otro proyecto que me permitiera aprovechar lo que tenía, pensé en un hostal, en dejarlo como Airbnb o en rentar las habitaciones a estudiantes”.