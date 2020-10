Inspira historia creatividad literaria

A través de la conferencia magistral “La inspiración histórica en la literatura” el escritor francés y premio Nobel de Literatura 2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio, acompañado por el historiador Jean Meyer, compartieron un poco de sus experiencias durante la edición especial de la Fenal 31.

Durante la charla en la que J.M.G. Le Clézio, escritor y profesor francés autor de más de 40 obras y quien ha sido galardonado con varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, se habló de que la historia puede ser un detonador de la imaginación a la hora de la creación literaria.

Jean Marie Le Clézio mencionó que la primera vez que intentó escribir una novela fue a la edad de 7 años en que llenó cuadernos con la vida de un señor que no había existido sin saber que de esa manera estaba practicando la historia.

Fui un alumno malo en historia, con bajas calificaciones, porque no podía acordarme de fechas y nombres, no me interesaba. En 1968 conocí en México a Jean Meyer y tiempo después al historiador Luis González González quienes me inspiraron, esos fueron momentos formativos que no se pueden olvidar”