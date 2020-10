Invitan a encaminar una vida en equilibrio

Poliforum León es sede de dos eventos que buscan empoderar a la mujer desde las oportunidades de independencia económica hasta las que tienen que ver con la salud física y emocional para tener una vida en equilibrio.

Del 29 al 31 de octubre, Expo Creaciones Manuales y Expo XL Plus ofrecen un espacio con conferencias, talleres y expositores que desean acompañar a las mujeres en este proceso de superación y aceptación de sí mismas.

La sexta edición de Expo Creaciones Manuales cuenta con una área comercial innovadora, talleres sobre las diferentes técnicas en las que se pueden crear variedad de cosas y las cuales sirven como una fuente de ingresos, así como la participación de la blogger Cositas. Este año por la pandemia, se espera que este evento tenga una derrama económica de 3 millones de pesos.

Expo XL Plus tiene el objetivo de ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y acercarlos a los especialistas que pueden ayudarles a conocer las mejores opciones para su bienestar físico y emocional, idea que surgió de una experiencia personal de Adriana Loranca Aleman, socia fundadora del proyecto.

Durante 20 años viví con obesidad mórbida y a mis 35 años tomaba ocho pastillas al día y empezaba a perder la visión de un ojo. Hace tres años, decidí buscar ayuda y ya no vivir de la misma forma, me sentía cansada todo el tiempo, molesta e inconforme y me acerqué a las personas adecuadas para en el último año y medio perder 40 kilos”, compartió.