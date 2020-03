Invitan a participar a taller del perdón

León.- Con 12 años de experiencia en consulta privada, las psicólogas Patricia Trujillo y Mariana González, han detectado en sus pacientes la necesidad del perdón para trascender en otras áreas de su vida.

Llegan pacientes con un nivel inconsciente del resentimiento que venían cargando de toda la vida muchas veces, y obviamente eso no los dejaba trascender en muchas otras áreas, su calidad de vida no era buena y detectamos inmediatamente que venía desde su raíces, desde papá y mamá”, explicó Mariana .

Por esta razón, brindarán un taller vivencial el 14 de marzo, de cuatro de la tarde a ocho de la noche llamado “El perdón te devuelve la paz que el odio te robó”.

Las principales heridas vienen de la infancia y si no se sanan, el resto de nuestra vida vamos a seguir trabajando en base a ellas; a lo mejor cuando voy creciendo las mismas heridas me van marcando y si desde el principio no hay un perdón, entonces voy creando un resentimiento a lo largo de mi vida y así va a ser con todas mis relaciones, llámese hermanos, amigos, jefes, esposa, hijos, ahí es donde viene esta cadena que luego desencadena en la sociedad que tenemos”, explicó Patricia.

El cupo del taller es limitado, recomendado para mayores de 16 años y tiene un costo de 300 pesos por persona o 400 por dos personas, por lo que es importante reservar lugares en los teléfonos 4771208915 y 4771725278 ya que las especialistas aseguran que quienes vayan, tendrán herramientas para trabajar el perdón día a día.

Debemos tener claro que el perdón no es un sentimiento, es más una decisión, habrá muchas veces en las que no tengamos el sentimiento como tal del perdón, pero eso no debe ser una limitante, no podemos decir ‘no perdono porque no lo siento’, es más bien un acto de voluntad en el que decido perdonar porque sé que es algo que me va a ayudar a liberar, es un acto de amor hacia mí mismo, independientemente de las circunstancias”, detalló Mariana.