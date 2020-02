Iván Lozano actor y director leonés que realiza teatro 'incluyente'

León.- Mis dos hermanas mayores son sordas, ellas me invitaron a participar a un grupo de teatro cuando yo era niño, prácticamente me obligaron a ir porque yo ese día estaba enojado, no quería quedarme, pero estando ahí me gustó la dinámica y los ejercicios que nos pusieron, así que me enamoré del teatro”, comentó el actor y director de teatro, Iván Lozano.