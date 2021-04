Jazmín y Armando unen sus vidas

León, Gto. Después de nueve años de conocerse, durante los cuales tuvieron un noviazgo de tres años, Jazmin Contreras Flores y Armando Isacc López Machain decidieron unir sus vidas, eligieron la Catedral Basílica Metropolitana de la Madre Santísima de la Luz para que el padre José Luis Quintero Gómez, amigo de su familia, bendijera su matrimonio religioso.

Sus papás: Benjamín Contreras Hernández, Dora Lidia Flores Solís, Armando López Hernández y Teresa de Jesús Machain Cruz, testificaron su unión y se mostraron contentos porque sus hijos decidieron formar una nueva familia.

Como padrinos de velación estuvieron Pedro Maya González y Joana del Carmen Contreras Carrillo; de lazo Josafat Benjamín Contreras Flores y Andrea Berenice Becerra Amaya, de anillos María Solís Gaona y de arras Emmanuel López Machain y Luz Patricia Simental.

La recepción, en donde los nuevos esposos recibieron a 240 invitados procedentes de las ciudades de León, Saltillo, Coahuila y San Luis Potosí, fue Hacienda Los Rincones.

El primer vals que bailaron los recién casados fue Best of Me de Michael Bublé y posteriormente sus papás los acompañaron a bailar el vals Can’t Help Falling in Love de Andrea Bocelli.

Los invitados disfrutaron de una cena integrada por una entrada de caldo tlalpeño, de plato fuerte pechuga de pollo rellena de espinaca y jamón en salsa de pimiento morrón acompañado de fetuccini en poblano y de postre pastel Red Velvet de tres leches; más tarde se sirvió un trasnochado de tacos de bistec, chorizo y al pastor. El evento fue amenizado por un Dj procedente de Guadalajara.

Los novios se conocieron en el año 2012 cuando estudiaban la licenciatura, ambos son maestros, después de unos años se volvieron a encontrar y empezaron a salir, luego de dos años de noviazgo Armando organizó una cena romántica con velas y flores en donde le pidió matrimonio a Jazmín.

Su idea era casarse el año pasado pero por motivos de la pandemia tuvieron que posponer la fecha que al fin llegó, ahora disfrutan de una luna de miel en Cancún y a su regreso establecerán su residencia en esta ciudad en la casa que ya tienen habilitada.