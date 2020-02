Karen Padilla escribe libro desde su propio dolor

León.- El deseo de Karen Padilla es crear una comunidad para apoyar a quienes han perdido a un hijo próximo a nacer a través de su libro ¿Dónde está bebé?

La leonesa y psicoterapista Gestalt, lleva cuatro años involucrada en este tema, pero fue el año pasado cuando vivió esta experiencia al perder a su bebé luego de varios meses de gestación, con lo cual se dio cuenta de la falta de información para el proceso de duelo por una pérdida así.

Es un tema común, pero no normal; uno de cada cuatro embarazos no se logra, y a pesar de esto hay pocos libros, poca información, incluso las mamás están creando una comunidad en redes sociales para tener un espacio en el que se sientan acompañadas porque no hay entendimiento de lo que se vive”, explicó.