La Orchestra of the Americas une naciones

La Orchesta of the Americas demostró que la música no tiene género ni nacionalidad y que puede unir a los países.

La sala principal del Teatro del Bicentenario fue el punto de encuentro de músicos y asistentes de diferentes partes del contintente americano.

Los conciertos de orquesta son para todos, no es necesario poseer un gran conocimiento previo para poder disfrutar de las interpretaciones, el público puede adentrarse en las partiduras sin importar si es un período clásico o contemporáneo.

El programa musical fue dirigido por el maestro Carlos Prieto, considerado una importante e influyente figura de la música en el continente, quien demostró en cada pieza su estilo dinámico y expresivo.

Cortesía: Teatro Bicentenario.

Durante la velada se intepretaron las obras más representativas de las música orquestal española, así como el Concierto para violín en Re mayor, Op. 61, de Ludwing van Beethoven a cargo del virtuoso solista Gil Shaham, quien compartió su técnica impecable como violonista.

Jóvenes de entre 18 y 30 años, dieron muestra de su talento en los diferentes instrumentos del ensamble, quienes provienen de más de 20 países del continente americano.

Fue en el 2002, cuando se funda esta orquesta por iniciativa de The OA Group que incluye The Global Leaders Program y Music In Action Journal con la finalidad de formar líderes artísiticos, sociales y políticos a través de la música.