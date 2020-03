Lleva teatro de títeres a niños en situación vulnerable

León.- La licenciada en filosofía, egresada del Centro de estudios Filosóficos Tomás de Aquino, Rosa Elena Romero Alonso, realizó la iniciativa de llevar el teatro a través de títeres a los niños en situaciones vulnerables.

En San Francisco del Rincón, en la comunidad llamada “El Puño”, la leonesa se percató de la manera en que viven los niños, y a base de un análisis social y una investigación previa, diseñó un taller especial llamado “Niños y niñas titiriteros para un mundo de paz”.

Una convocatoria por parte del gobierno sobre estímulos a la creación y desarrollo artístico de Guanajuato, fue el parteaguas para que Rosa Elena pusiera en marcha su proyecto.

Todo comenzó hace dos años, cuando di un taller de narración oral en la comunidad y vi la necesidad de acercarles el teatro para cambiar su panorama, pues son niños que viven violencia, tienen acceso a armas, drogas, y su realidad no es la que un pequeño debería vivir”, compartió la también actriz de teatro.

Tuve buena respuesta ya que llegaron 40 niños, con los cuales viví todo un reto porque no estaban acostumbrados a llegar a un lugar cerrado, ni en un salón de clases así que muchas de las actividades las hice a fuera y poco a poco tuvieron más confianza, también fueron más constantes en sus asistencias”, añadió.

Los pequeños crearon sus títeres a base de diferentes materiales, entre ellos calcetines.

Fue muy curioso porque pedí calcetines para que fueran la base de su personaje, y me di cuenta de que varios de ellos ni siquiera tenían un calcetín, entonces vi que son niños de mucha necesidad”.

Otro detalle con el que me topé es que había uno de ellos que tenía 9 años y llevaba a sus hermanitos y el menor tenía 3 y le comenté que el taller era para niños de 8 a 12 que por qué llevaba a todos los más pequeños y me dijo que él no tenía papá y su mamá trabajaba todo el día y él se hacía cargo de sus hermanitos, así que si él quería ir al taller, debía cargar con todos.