Lo ‘presume’ en Fenal

El filósofo, ensayista, narrador y poeta mexicano Óscar de la Borbolla presentó su libro titulado “La madre del metro y otros cuentos” perteneciente a la Colección Vientos del Pueblo y editado por el Fondo de Cultura Económica.

El libro contiene tres breves cuentos: La madre del metro, La infancia interminable y Manual de lujuria, que de acuerdo al autor tienen un tinte autobiográfico.

Federico Urtaza fue el moderador que tuvo a su cargo la presentación del escritor y mencionó de quien dijo es un filósofo egresado de la UNAM con doctorado por la Universidad Complutense de Madrid y que cuenta con una obra literaria extensa y variada en la que sigue la tradición de otros autores mexicanos como Juan José Arreola, Julio Torres, Salvador Elizondo y Hugo Iriart, quienes han incursionado en diversos géneros y utilizan un lenguaje llano y directo para comunicarse con el lector.

En su intervención Óscar de la Borbolla comentó que la idea de que el Fondo de Cultura Económica edite su libro es con la intención de hacer grandes tirajes que generalmente alcanzan un tiro de salida de 40 mil ejemplares.

Estoy agradecido con ellos por la oportunidad que me dan de poder alcanzar a personas que aún no son lectores míos pero que esta publicación que va a ser realmente económica me va a permitir entrar en contacto con ellos”