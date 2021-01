Mantienen integrantes del CCCAS el ánimo de apoyar a los demás

León, Guanajuato. Cada año, la Feria Estatal de León brinda un espacio a la tradicional Macrotómbola del Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones de Servicio A.C. (CCCAS) para que, con lo recaudado, continúen en su labor de ayudar a los grupos más vulnerables de la ciudad.

Debido a la pandemia y al aumento de casos positivos en el estado y en otros puntos del país, las Fiestas de Enero se pospusieron para marzo, de acuerdo a la evolución de la situación y a las indicaciones de las autoridades de salud.

Más de un millón 700 mil pesos fueron los recursos que en el 2020 pudieron reunir para trabajar con la labor social de las 24 instituciones que integran este consejo y que también se han visto afectadas por la crisis económica.

Su presidenta Cecy Castañeda, segura que el ánimo, compromiso y empatía siguen latentes en su mesa directiva y en todos los integrantes del CCCAS, pues desde que comenzó la pandemia han buscado estrategias para no dejar de apoyar a quienes más lo necesitan.

El año pasado entregaron 360 despensas a adultos mayores y 50 más en las ladrilleras de la ciudad. Además, han conseguido medicamentos para pacientes y la ayuda que les soliciten por teléfono o a través de las redes sociales del consejo.

La cuestión económica se ha visto afectada en gran parte de los rubros que trabajamos porque no podemos hacer eventos masivos en los que también podíamos obtener recursos. Sin embargo, hemos seguido unidos y sumando esfuerzos para cubrir algunas de las necesidades porque la situación es preocupante”, dijo la presidenta del CCCAS.

Aunque el equipo de la Feria Estatal de León los ha mantenido informados de la situación y se siguen preparando para poder llevarla a cabo, hasta el momento no se tiene una respuesta certera, pues parte de la responsabilidad de que disminuyan los contagios es que los ciudadanos sean responsables y conscientes, lo que Cecy considera se ha perdido con el paso de la pandemia.

Lo que nos entristece es que la gente no entiende que hay que cuidarnos, que mientras tomemos las precauciones y llevemos las normas que nos pide salubridad podríamos disminuir esta pandemia y avanzar, por el contrario regresamos al semáforo rojo y los adultos y jóvenes no entienden la gravedad de seguir haciendo reuniones, no son responsables del uso de cubrebocas, de la limpieza de manos y de la distancia social”, destacó.