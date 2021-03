Mario Borghino comparte herramientas de negocios en libro

León, Gto. Ante una realidad de incertidumbre y constante cambio, el especialista en planeación estratégica y liderazgo empresarial, Mario Borghino, presenta un libro con herramientas para afrontar la realidad actual en los negocios.

“Los paranoicos se salvan” es el título de su más reciente trabajo editorial con algunos consejos para afrontar la crisis que trajo la pandemia, el cual comenzó a escribir en mayo del 2020 ante un panorama de dispersión en incógnita en el que había más preguntas que soluciones.

Estamos en un mundo donde la incertidumbre está elevada y hay mucha gente que está en situaciones muy conflictivas, principalmente aquellos que viven de un salario y que las empresas tienen que prescindir de ellos o le tienen que reducir su salario; o aquellos que tienen una compensación variable; o un negocio o comercio; o una empresa mediana; o que son emprendedores; este libro es para los grupos de gente que tienen que tomar decisiones y no saben cuál tomar”, comentó.

Es por estas razones, que su libro toma la palabra paranoicos, un padecimiento psicológico de algunas personas que se caracteriza por buscar problemas por todos lados, lo cual es la de idea de los consejos que Mario escribe, para que los lectores puedan encontrar problemas potenciales no visibles, no evidentes para estén alerta y se viva consciente y pendiente de esas variables.

“La idea es anticipar un poco el futuro, vivir en alerta, regresar al presente de tal forma que te permita tomar decisiones más inteligentes, preventivas y de protección, ya sea por tu salario, tu empleo o empresa”, agregó.

El especialista señaló que en la actualidad, la realidad de los salarios no es suficiente y es una tendencia universal de los últimos 43 años, en la que no se han igualado a la inflación y están en un nivel cada vez menos posible de tener capacidad adquisitiva.

“Con estos consejos y herramientas estimulamos a las personas que, basados en esta realidad que estamos viviendo, deberían no de buscar empleo, sino crearlo; no deben buscar que una empresa los mantenga, eso ya pasó a la historia; estar de por vida en una empresa es utópico”, señaló.

Más que leer este libro, el autor recomienda que hay que estudiarlo, documentarse, escribir sobre él, subraya y ver cómo implementarlo en la realidad, en lo que cada quien necesita.

“Estamos en un mundo de la vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad; un mundo en el que no hay nada que pueda ser predecible, hemos pasado del mundo de la seguridad y la estabilidad a un mundo líquido, de la transitoriedad. Se escapan las cosas de las manos, ya no puedes tener estabilidad, ya no puedes tener permanencia a largo plazo y la gente no está acostumbrada a eso”, finalizó.