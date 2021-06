León, Gto. Hace poco más de un año la doctora Paulina Uribe Morfín, profesora investigadora y coordinadora de la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales de la ENES-UNAM Unidad León y activista en la defensa por un medio ambiente sano, inició con sus alumnos un proyecto llamado ‘Basura Cero’.

El objetivo del proyecto es dejar el consumismo, generar menos desechos, separar la basura, reciclar, dar un segundo uso a lo que se pueda y con lo que no se pueda desechar hacer ecoladrillos, con el fin de cada familia se haga cargo de su basura para que esta no llegue al relleno sanitario.

El proyecto es parte de la materia Sociedad, Cultura y Medio Ambiente que llevan los alumnos de la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales.

La doctora Paulina comentó que primero se conduce a los alumnos a la reflexión, a conocer, porque cuando se conoce y comprende un problema se actúa.

Agregó que antes de la práctica los alumnos hacen lecturas de sensibilización para entender la realidad de la que alguien se tiene que hacer cargo.

“El proyecto dura aproximadamente 10 semanas y aunque a veces no se logra al 100% si ayuda a que se den una idea general del desafío de que lo que se consume no quede en la basura, en tiraderos a cielo abierto, porque en Guanajuato no hay rellenos sanitarios al 100%, solo en León pero no funciona de manera adecuada, y el problema se nos regresa en mala calidad de aire, agua o tierra”