Mi Museo Universitario De La Salle adopta virtualidad y ansía visitantes

León, Gto. A 14 meses de su cierre presencial, Mi Museo Universitario De La Salle (MIM) se prepara para el encuentro presencial con sus públicos y adopta la virtualidad como parte de las nuevas formas de estar en este espacio de arte y cultura.

Esta y otras actividades han sido parte de la recuperación y reimaginación de este museo, así lo platicó su coordinadora Mary Carmen Aranda Muñiz.

Este trabajo fue interesante para el equipo del museo y de la universidad ya que al llevar el espacio a través de una cámara, la apreciación fue distinta y el pensamiento crítico más profundo, lo que ha sido un ventaja para la comunidad lasallista pues han detectado nuevos públicos en otras formas de consumo de arte y cultura, y con ellos nuevas estrategias para acompañarlos.

A través de sus redes sociales, durante estos meses han impartido talleres, foros, encuentros, conversatorios y presentaciones de libros que también los han preparado para atender a esos nuevos públicos en presencialidad, una vez llegado el momento.

La coordinadora de Mi Museo Universitario, destaca que el futuro de este espacio será híbrido, sobre todo por el reconocimiento al tiempo, pues antes era complicado llegar a una presentación de un libro por diferentes factores externos y ahora estas nuevas formas se adoptan y adaptan para el consumo y apreciación del arte y la cultura.

“Vamos a empezar con recorridos pilotos con grupos pequeños, por el espacio universitario que todavía no está abierto al 100%, y lo vamos a hacer para irnos readaptando a las nuevas disposiciones sanitarias, pero lo más rico es que no podemos hacer lo mismo de antes y el encuentro con el museo va a tener que ser desde otra perspectiva”, destacó.

Como parte del Día Internacional del Museo, a través de las redes sociales del MIM se llevará a cabo la charla “Reimaginando la visita, encuentros en la virtualidad” a las 5 de la tarde y a las 6, Mary Carmen participa en el conversatorio del IEC “Las mujeres y los museos: perspectivas y retos”. Además de participación en un programa de radio en Puebla y en televisión para hablar sobre lo que pasa en su museo en otros contextos.

“Uno de los mayores retos es no vernos, pero en ese no vernos la pandemia nos ha fortalecido como equipo, como familia del museo y de la universidad porque lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. Tengo un súper equipo, consolidado desde hace muchos años y todos son unas máquinas productoras de ideas, así que nos hemos sentido apoyados”, finalizó.