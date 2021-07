León, Guanajuato. Georgina Villanueva, representante de Guanajuato en el certamen de belleza Miss México 2021, no es uno de los 16 casos positivos de COVID-19 que han surgido de esta contienda realizada en Chihuahua, Chihuahua.

La originaria de León, contó a a.m. que aunque dio negativo, desde que llegó a la ciudad el domingo 4 de julio decidió ponerse en cuarentena para descartar definitivamente la posibilidad, pues comentó que el COVID-19 es una enfermedad relativamente nueva y misteriosa para cada organismo .

Soy afortunada de que no salió positiva y la última prueba que me hicieron fue el jueves, el día de la final. Durante la concentración no presenté síntomas y ahora ya estoy en cuarentena y en una semana más me realizaré otra prueba”, comentó.