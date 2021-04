Muestra albergue Abba su gratitud a músicos

Celaya.- El albergue Abba, A.C. realizó una entrega de despensas para corresponder al apoyo que han recibido en diversas ocasiones de músicos celayenses, quienes con su talento, han llevado alegría a los migrantes siempre de forma gratuita.

Conscientes de que el sector artístico-cultural ha sido muy afectado a causa de la pandemia por COVID-19, y que la contingencia les ha impedido realizar presentaciones, eventos y conciertos al público, lo que ha mermado su economía, Abba ha querido brindarles un apoyo, con el que desean poner de manifiesto el gran aprecio y agradecimiento que tienen por estos jóvenes talentos.

Siempre pensamos en la población que atendemos (los migrantes), pero no pensamos en aquellos que nos han brindado la mano, como los voluntarios, personas que vienen y nos regalan su talento y que con esta situación de la pandemia la han pasado un poquito difícil, mayormente los músicos, y no estábamos correspondiendo, y no porque nos sintamos en deuda, sino en agradecimiento, porque sé que lo que hacen lo han hecho de corazón y sin esperar algo a cambio”, expresó el director de Abba, Ignacio Martínez.