Muestra talento con la cámara

Algunas recomendaciones técnicas del área de la fotografía, así como su experiencia profesional participando en la revista de National Geographic, la cual ha publicado varias de sus fotografías como portada, fue lo que compartió Jesús Eduardo López Reyes durante un webinar, como parte del ciclo de charlas de la organización Foto Café.

Jesús Eduardo cuenta con más de 32 años de experiencia en la fotografía y colaborando para la revista National Geographic.

Durante su webinar, compartió que estudió profesionalmente en Washington en donde pensó en un inicio, regresar a México luego de terminar sus estudios, y dedicarse a la foto de moda, sin embargo, su destino era representar a México de manera internacional con su trabajo fotográfico y colaborar con una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial.

Tuve la fortuna de compartir alojamiento con un hijo de uno de los directivos de National Geographic, quien 10 días antes de mi regreso a México, me invitó a una cena de negocios como atache y acepté, durante la cena, los directivos estaban hablando sobre un proyecto de fotografía arqueológica y me preguntaron si me gustaría participar”, expresó.