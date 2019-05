Musicaliza su experiencia

León.- Un recorrido por la identidad de la música leonesa es la experiencia que compartió José Luis García Galiano durante su charla “Qué viva mi tierra”.

Esta conferencia fue parte de las actividades de la Semana de la Música Leonesa que promueve la Escuela de Música del Instituto Cultural de León (ICL).

El invitado externo su alegría por participar en este evento, ya que la música del municipio ha estado desatendida, insuficientemente documentada. “Es importante prestar atención porque es un yacimiento cultural valioso”, dijo.

La invitación surgió a partir de la exposición de los corridos de los Pericos del Bajío que se encuentra actualmente en la Galería Jesús Gallardo.

“Que viva mi tierra” fue un programa radial que se realizó hace 23 años, por profesionales de la información, periodistas y promotores culturales como José Manuel Solórzano, quien había sido Director de Difusión Cultural; Chela Nieto, periodista cultural; y Laura Montes de Oca.

El proyecto surgió de la necesidad de poner los ojos en la redefinición de las identidades con la idea de que comunicar es generar interlocución y que la gente encontrara los canales para expresarse.

Viva mi tierra era un programa para que la gente tuviera los medios de participación en la toma de decisiones. No se puede hablar de desarrollo sin cultura y no puede tomarse en serio la cultura si no contempla al arte como una parte esencial”, explicó.