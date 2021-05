Nathalie disfruta ser mamá influencer

León, Gto. Nathalie Hernández es una joven madre que ha obtenido excelentes resultados en redes sociales gracias a la creación de contenido, inicialmente comenzó hace poco más de seis años siendo blogger de moda.

Ella comparte cómo fue aportar consejos útiles e información de calidad a través de estrategias de Marketing digital. Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, actualmente se dedica al emprendimiento y al dominio y comercialización en redes sociales.

“Yo decido crear contenido cuando termino la universidad gracias a un proyecto de mercadotecnia que tenía una chava que se llamaba ‘Mexican Fashion Bloggers’. Me invita hacer una sección de moda pero un poquito más amplio que eso, era sobre lo que estaba en tendencia en el cine, teatro, además lo de la vestimenta.

“Entonces yo en un inicio lo hacía como hobbie, subía el outfit del día y me cerraba a eso, después comencé adentrarme con el proyecto, busqué tener un espacio en una revista, abrí mi panorama y cambié mi nombre en instagram, porque así se llamaba mi espacio”, expresó.

En redes sociales tiene una comunidad digital de más de 19 mil seguidores, su usuario es reconocido como @Nathalieways, con el tiempo decidió darle formalidad a su página, y crear contenido, ella recuerda que existía mucha competencia en cuentas que se dedicaban a lo mismo, presentar los outfits de moda.

Y lo que en un inicio surgió como la idea de inspirar a través del buen gusto por la moda, se convirtió en aportar a través de consejos recomendaciones útiles para las personas, así define su compromiso la influencer.

Sobre el nacimiento de su bebé Emiliano Hernández, la blogger expresó sentir emoción, felicidad y amor inconmensurable ante tal experiencia y realización personal como mujer. Sin embargo con esta hermosa experiencia, también llegaba una nueva y desconocida sensación, la incertidumbre de enfrentarse a su primera pandemia con la llegada de un ser tan frágil, los cuidados fueron muy intensos en ese sentido.

“En un inicio era todo más tranquilo porque es un bebé tenía los primeros meses de nacido, no había ningún problema ya en la etapa donde él tenía que convivir, se me hizo complicado.

“Yo definitivamente, a él lo resguarde por la incertidumbre de la pandemia, pero mi pediatra me dijo él ya puede convivir con personas ahorita que está más tranquilo con medidas de sanidad, pero yo no me quise confiar tanto”, contó.