Paulina lleva a internet sus consejos como mamá joven

León, Gto. Su experiencia como mamá a temprana edad motivó a Paulina Zenea a crear una comunidad con su blog Orgullosamente Mamá Joven (ojm.mx), donde comparte e intercambia sentimientos, ideas y consejos que también aplica en la crianza de sus hijos.

Fue en el 2011 cuando abrió su página en Facebook donde actualmente cuenta con más de 1 millón 300 mil seguidores; más 19 mil en Instagram (@OMJoven); entre 30 y 50 mil visitas al mes en su blog.

Paulina tenía 18 años cuando se convirtió en mamá de José Ángel Alatorre Zenea, una noticia sorpresiva que le generó sentimientos encontrados, los cuales fueron los mismos cuando llegó su segundo hijo José Matías Alatorre Zenea.

“Realmente es una mezcla de emociones y sentimientos porque no sabes si estás lista, si estás preparada, a qué te vas a enfrentar, da miedo y también emoción, nostalgia de cómo va a cambiar tu vida, pero al mismo tiempo anhelas saber cómo va a venir ese cambio y era un torbellino completamente”, compartió.

Tiene a sus fans #1

Sus hijos de 13 y 7 años, son sus principales admiradores y seguidores, pues también se involucran en la producción de sus videos, fotografías y cuestiones técnicas de la tecnología para apoyarla en su rol de influencer.

Ser mamá de dos varones le ha resultado complicado, pero al mismo tiempo relajante porque hay ciertas cosas que no le preocupan tanto y son más “sencillas”.

“Al principio como mujer dices: ‘¿aquí cómo le voy a hacer?’, pero es bastante entretenido, es mucha adrenalina, es mucho desorden, sigue habiendo muchos cambios, pero es aprender y conocer una parte diferente y formar hombres diferentes que su masculinidad no se vea como lo tradicional, es una responsabilidad muy grande y es muy divertido también”, explicó.

Ante una sociedad que emite juicios sin conocer el contexto de la situación, Paulina enfrentó las críticas y opiniones por convertirse en mamá siendo tan joven, pero uno de los mayores aprendizajes que ha tenido es que justamente la edad no define la maternidad.

“Lo que más disfruto es el hecho de poder compaginar con ellos, de sentir que me puedo adaptar a lo que ellos están viviendo. Va a sonar raro, pero siento que voy creciendo con ellos y aprendiendo mucho de lo que está sucediendo alrededor y esa parte es lo que me gusta”, compartió.

Asegura que ser mamá joven es una ventaja, pues cuando ella compara la relación de sus hijos y la que ella tenía a esa edad con su mamá, hay ideas que su progenitora tenía muy arraigadas y el hecho de traer al mundo a una persona a los 18 años le da una mentalidad diferente de lo que quiere y no para la crianza de sus hijos.

“Han sido bastante experiencias difíciles en este camino, pero la primera yo creo que fue ser mamá tan joven; y la segunda es que hace como cuatro años tuvimos una pérdida y aceptarla, compartirla con ellos, explicarles el proceso y vivir un duelo que nunca nos había tocado fue muy difícil, pero de la que aprendimos que no debemos dar las cosas por sentado porque no sabemos lo que puede pasar”, contó.

Orgullo y enseñanzas

Para José Ángel y José Matías, ver a su mamá en su papel de blogger ya es algo normal para ellos, pero que también los llena de orgullo pues reconocen que cada una de sus acciones es para darles lo mejor.

El mayor disfruta ver series y películas con ella, mientras que para el pequeño los juegos y construir cosas son los momentos que comparten. Además, les encanta ir a Mascota, pueblo mágico en Jalisco donde vive su abuelita.

“Lo que más le admiro es la mentalidad tan abierta que tiene. Gracias por todo, no quiero perderte pronto porque no me hago a esa idea”, expresa José Ángel, mientras que José Matías agregua “Te quiero”.

Lo que Paulina admira de su primogénito es la paciencia, que no tiene miedo a expresar sus emociones, no pre juzga y siempre está dispuesto a escuchar; y de su hijo menor, que es extrovertido, su capacidad de imaginación, que no tiene filtro para decir lo que siente y piensa.

Cuando inició su blog, el objetivo era conocer a más mamás porque sus amigas cercanas no lo eran y la única referencia que tenía era la de su matriarca, quien siempre le había enseñado que ese rol era abnegado y de cierta forma como un sacrificio.

“Yo quería saber si era normal sentirse como yo me sentía y ahora el objetivo ha evolucionado porque muchas mamás nos enfrentamos a que la maternidad no es color de rosa, es difícil, es abrumadora, es estresante y nadie te habla de eso, entonces muchas se guardan esos sentimientos y ahora es un espacios para escucharnos, leernos y apoyarnos”, destacó.

Mamás de todas las edades y de diferentes países integran su comunidad y la pandemia le permitió fortalecer el vínculo con ellas, pues vivían situaciones similares y a través de las diferentes redes sociales, Orgullosamente Mamá Joven fue su espacio de desahogo para platicar como si fueran amigas de toda la vida.

Ahora también incursiona como emprendedora con su tienda online con una colección de playeras.