Plasma en libro amor a Guanajuato

León.- “La tercera ciudad” es el primer libro de José David Ibarra Torres que entre sus páginas cuenta una historia de amor en un lugar mágico: Guanajuato.

Durante 18 años, el autor de este libro ha trabajado en Guanajuato capital, y su obra es una recopilación de vivencias, anécdotas, relatos y cuentos que armó como si fuera un rompecabezas para contar una interesante historia.

Gracias a su experiencia como periodista en el estado, donde practicó esta profesión durante 11 años, en dos periodos diferentes, y luego como servidor público en el gobierno estatal, donde pudo conocer gran parte de los municipios, José David fue recopilando experiencias que le permitieron armar este trabajo.

La obra está escrita en español y contiene una segunda parte en inglés, la define como didáctica y con un lenguaje muy digerible para todo tipo de lector.

En el diario transcurrir del trabajo entre notas, me di cuenta que hay pasajes que se van quedando y que no necesariamente caben en una noticia. Este libro es un reflejo de lo que me tocó vivir en Guanajuato a través de la recreación de un cuentista que narra historias en el centro de la ciudad y que busca al amor de su vida”, platicó.