Pone a comida sabor y emoción

En el marco de la 62 edición de la Feria Internacional del Libro y Festival Cultural Universitario de la Universidad de Guanajuato, el director y creador de Cine Janal, Miguel Ventura, compartió una mesa de reflexión sobre sus cortometrajes.

Este año el programa se comparte a través de la plataforma www.filug.ugto.mx para llegar a nuevos y amplios públicos.

“El sabor y el saber: la gastronomía en Yucatán”, fue el título de esta charla en la que también se proyectaron algunos de sus cortometrajes como: “Huevito con Chaya”, “El Pib”, “El Tikin Xiik” y “Asado: El Relleno Negro”.

Miguel compartió que a través de su casa productora ha creado esta serie de trabajos encaminados a promover la gastronomía de Yucatán, en la que se han preservado las raíces de la tradición maya y sus roces con el mestizaje.

Yo desde niño fui una víctima de Steven Spierlberg y el cine giraba en eso para mí. Yo soy de Mérida, pero crecí en Cancún porque mis papás se dedicaban al turismo y lo más cercano al cine era la televisión local que era de muy mala calidad, como pasa en muchos lugares y fui descubriendo que me gustaba contar historias y eso era importante para mí”, platicó.

El director comentó que no se considera bueno para los estudios, por lo que la vida lo llevó a ser cocinero hasta que conoció a Roberto Sánchez en un taller de creación cinematográfica, quien se convirtió en su mentor para aprender los tecnicismos del cine.

No tengo una carrera universitaria como tal, me he preparado con talleres, diplomados y creo que esa ha sido la parte que ha dificultado mi crecimiento porque como empecé artesanalmente, tardé más en hacer contactos y la ventaja de la escuela es que haces simbiosis con mucha gente”, señaló.