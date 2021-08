Premian a grandes cirujanos

León, Guanajuato.- El Colegio de Cirugía del Estado de Guanajuato, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, hicieron entrega del reconocimiento al Mérito Cirujano Guanajuatense.

Esto se realizó en una ceremonia dentro del marco de la clausura del Congreso Anual

Estatal de Cirugía del Estado de Guanajuato.

Marco Antonio Ayala García, presidente del Colegio de Cirugía del Estado de Guanajuato, dijo en su mensaje que durante el Congreso se cumplió con el propósito del colegio de buscar la mejora y la educación continua de todos los cirujanos del estado.

Después de su intervención se dio paso a la entrega del reconocimiento al Mérito Cirujano Guanajuatense para así reconocer la árdua y destacada trayectoria de los cirujanos y resaltar el compromiso y la amplia experiencia que brindan en su servicio.

También fueron reconocidos por la valiosa aportación en la capacitación médica continuaque brindaron a las y los cirujanos en el marco del Congreso de Cirugía.

Los doctores que recibieron reconocimiento fueron: Éctor Jaime Ramírez Barba, Valen-

tín Salvador Torres Buracio, José Ángel Córdova Villalobos, Francisco Javier Magos Vázquez.

Así como Enrique Jiménez Chavarría, Héctor Faustino Noyola Villalobos, María del Carmen Ávila Gutiérrez, María de Gracia Roque Díaz de León, Ana Evelia Montiel Ramírez, Jesús Michel Sánchez, Carlos Hidalgo Valadez, José Raúl Hernández Centeno, José Dolores Velázquez Mendoza y Juan Carlos Mayagoitia González.

Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, destacó en su mensaje que hay hombres y mujeres que son un referente para todos por su trascendencia y el legado que han aportado a la cirugía en el Estado, en la formación de médicos, residentes, a la academia y a la salud pública.

Agregó que la idea de hacer la entrega de reconocimientos es porque hay muchas historias

que se deben conocer y entre ellas mencionó las de los doctores Magos y Chavarría que han estado al pendiente durante el reto que ha representado la contingencia y la aplicación de las vacunas en donde han llevado la logística.

También mencionó al doctor José Dolores Velázquez Mendoza, fundador del Colegio de Cirugía del Estado de Guanajuato y consejero en la Junta de Gobierno de la Secretaría

de Salud, a la doctora María de Gracia Roque Díaz de León, directora del Hospital General de Salamanca, al doctor Valentín Salvador Torres Buracio y al doctor Juan Carlos Mayagoitia González, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General que se ha dedicado a la enseñanza y a escribir libros.

Del doctor José Raúl Hernández Centeno, destacó su apoyo en la formación de los

residentes, del doctor Éctor Jaime Ramírez Barba el apoyo que brinda a la Secretaría de Salud desde la Cámara de Diputados y del doctor José Ángel Cordova Villalobos su

aporte y conocimiento para el manejo de la pandemia, ya que a él le tocó enfrentar decisiones difíciles en la contingencia de la influenza en el año 2009.

En la clausura del congreso estatal, agradeció a la mesa directiva del Colegio de Ciru-

janos por mantenerlos unidos durante la contingencia sanitaria.

Presidieron el evento los doctores Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado de Guanajuato; Marco Antonio Ayala García, presidente del Colegio de Cirugía del Estado de Guanajuato; Miguel Magdaleno García, presidente de la Asociación Mexicana de Hernia y vicepresidente del Colegio de Cirugía del Estado de Guanajuato.

También estuvieron Éctor Jaime Ramírez Barba, académico de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina de México y Francisco Javier Magos Vázquez, director general de servicios de salud en el estado.

A la ceremonia asistieron miembros del Colegio de Cirujanos y personal de la Secretaría de Salud.

María de Gracia Roque Díaz de León

Egresada del Hospital Militar regional

Francisco Javier Magos Vázquez

Director general de Servicios de Salud

Cirujano con subespecialidad en cirugía endoscópica

“Es un orgullo recibir este reconocimiento que me motiva a continuar haciendo mi labor con gusto, ya que a veces más que trabajo es una pasión, quiero agradecer al gran equipo que me respalda y me acompaña en todos los proyectos que tenemos”8.-