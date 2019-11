Preparan el primer Congreso de Marketing e Innovación la EBC

León.- Los estudiantes de mercadotecnia de la EBC Escuela Bancaria y Comercial preparan los últimos detalles del primer Congreso de Marketing e Innovación.

La tarea no fue fácil, pero con trabajo y esfuerzo los estudiantes de quinto y séptimo semestre prepararon 12 de actividades relacionadas con el marketing digital y la innovación.

En rueda de prensa, organizadores y directivos presentaron la primera edición, misma que será gratuita con una convocatoria abierta al público en general.

Esto es un evento muy importante porque es de iniciativa y organización total de los estudiantes; ellos dieron la pauta y esperamos que no sea el último”, dijo Jesús García , jefe de vinculación de la universidad.

La alumna de mercadotecnia Ximena Reynoso, coordinadora del congreso, compartió la lista de ponentes en la que destaca Alexandro Martínez, director de gestión de eventos y CEO de Soluciones Integrales.

Además de Sergio Olivares, director de exa Irapuato; Marco Antonio Guerrero, gerente de marketing de Grupo Lupillos; María Zimmer, influencer con más de 50 mil seguidores en Instagram y Daniela Orozco, titular del podcats “Ellas Ahora”, entre otros.

Por su parte Jorge Regalado, líder académico, invitó a estudiantes a no perder de vista el marketing tradicional, y a encontrar un balance adecuado entre la mercadotecnia y sus bases con lo digital.

Un simple like no vende, para eso tenemos que hacer una estrategia completa de mercadotecnia; es un cúmulo de ambas cosas, no olvidemos las bases que hicieron lo que hoy en día somos”, añadió.