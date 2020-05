Promueve Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato nuevo disco

Guanajuato.- La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) lanza un nuevo disco, resultado de un concierto histórico, profundo y reflexivo que se realizó en junio del 2019 en el Teatro Juárez bajo la batuta de su director titular, el maestro Roberto Beltrán Zavala.

Gustav Mahler escribió nueve sinfonías y una décima inconclusa, todas son de amplitud y profundidad enorme.

La Tercera Sinfonía la escribió muy joven y en ella quiso representar su visión del universo, desde su ambición creativa e intelectual.

Hay que tomar en cuenta que era un poco la naturaleza de los tiempos, la grandilocuencia del planteamiento creativo a finales del siglo XIX y principios del XX era enorme y todo eran formas grandes, todo eran pensamientos de mucho alcance y en esta sinfonía trató de plasmar su visión del universo”, agregó el director de la OSUG.

Coro infantil de Valle de Señora.

El compositor lo hizo con seis movimientos como representación de un nivel de existencia: la tierra, la naturaleza, la fauna, el hombre, el cielo y el amor, pero como una manera divina.

Mahler trató de retratar todo eso como metáforas de los distintos niveles de la experiencia humana, de cómo experimenta él, el hecho de que exista un planeta tierra, la fuerza de la naturaleza, de los animales, el concepto del ser humano y de la divinidad”, explicó.

El titular de la orquesta platica que el compositor de esta obra estuvo constantemente ocupado en reflexionar sobre la eterna pregunta ¿qué es la vida?, lo que hay más allá de uno de mismo para sentir el amor profundo por la existencia.

Esta obra resultó ser la más larga en todo el repertorio sinfónico con una duración de 105 minutos, lo que es aproximadamente una ópera estándar de tres actos.

Además, su primer movimiento es de 33 minutos, lo que dura en promedio una de las sinfonías de Beethoven.

Es una obra de amplitud y profundidad gigante y cuando se hace una obra de esa naturaleza no estamos hablando de un concierto cultural más; estamos hablando de algo que si se hace bien es trascendente para todos los involucrados: público y músicos”, contó.

Este disco cuenta con la colaboración de la mezzosoprano Carla López-Speziale, de la sección femenil del Coro del Teatro del Bicentenario y del Coro Infantil del Valle de Señora, lo que fue un participación de alrededor 200 artistas.

Originalmente no teníamos la idea de grabarlo. Cuando te subes al escenario no tienes el control de todo, aunque estés perfectamente preparado, aunque conozcas la partitura, aunque la orquesta haya ensayado arduamente, todo esto puede garantizar un resultado técnico y musical de gran calidad.

Coro de mujeres del Teatro del Bicentenario.

Pero de lo que no tenemos el control es del fenómeno transformador de la magia del arte y esa noche no sabíamos que iba a tener esa profundidad en su efecto” platicó.

El concierto fue grabado por personal del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato y la postproducción de Michael Fine, reconocido como uno de los principales productores de grabación clásica en el mundo.

“Cuando el departamento de la universidad me lo manda fue a mediado de julio de 2019, yo estaba aquí en Europa y me sentí sorprendido porque me sentí conmovido por lo que estaba escuchando; lo empecé a circular en colegas de la industria disquera y la reacción fue interesante al describirla como pasional y recomendar que tenía que salir al mercado”, contó.

Luego de 100 horas de trabajo en estudio el disco se lanzó hace unos días y ha recibido comentarios positivos de la crítica internacional, así como de la propia nieta de Gustav Mahler y presidenta de Mahler Foundation quien dijo era una maravillosa, fresca y apasionada interpretación de la Tercera Sinfonía.

El disco se distribuye físicamente a través de las redes sociales, donde se hace la solicitud y se envía, así como en las cuatro principales plataformas digitales de música Spotify, iTunes, Google Play Music y Amazon Music, así como en 25 más en el mundo.

Roberto Beltrán Zavala, director titular de la OSUG.

Vienen más proyectos

Para aprovechar las herramientas y plataformas digitales durante la pandemia por el COVID-19, el maestro Roberto Beltrán Zavala, director de la OSUG comparte algunos de sus próximos proyectos.

“Estamos trabajando en productos digitales que van a ser agradables y atractivos, que se verán en un par de semanas, estamos hablando de participaciones colectivas, es decir, en un solo producto digital como si fuera un concierto a distancia, cada quien desde su casa”, adelantó.

A través de sus redes sociales continúan el trabajo de cápsulas de los músicos que integran la orquesta, y por su parte, con las llamadas “Los tres minutos de…” en las que retoma historia y datos de diferentes compositores.

Vamos a tener otro producto que se llama ‘Pregúntale a la OSUG’ con el que el público va a poder dialogar con los músicos sobre aspectos específicos de su vida en el arte”, agregó.

Respecto a las presentaciones de la orquesta, una vez que pase la etapa de contingencia, dijo que están atentos a las disposiciones del gobierno estatal y que por su parte, se orientan en estudios internacionales de Alemania y Estados Unidos de cómo pueden las orquestas gradualmente regresar a trabajar.

Cuando se nos indique que podemos regresar, seguramente no será con la OSUG completa en el escenario, todas las actividades van a tener que ser gradual e incluso en un inicio habrá conciertos digitales sin público”, comentó.

El director de la orquesta, está consciente que este proceso ocurrirá con un protocolo de seguridad sanitaria estricto para el ingreso y salida del recinto, el movimiento al interior; en el escenario con grupos que puedan respetar la sana distancia e insumos como cubrebocas y gel para los músicos, además de que los primeros eventos podrán realizarse con personas que no pertenezcan a grupos de riesgos.