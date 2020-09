Relata la grandeza de la vida en obra

María Dolores Hernández presentó de manera virtual su libro “Relatos de amor, vida y muerte”, a través de la página de Facebook de Rosa María Porrúa Ediciones.

Rosa Mary Porrúa presentó a la doctora Dolores, quien es originaria de Léon, Guanajuato y cuenta con más de 20 años de experiencia en psicoterapia, autora de varios libros y columnista de psicología en esta sección.

La autora contó que su libro se compone de cinco historias de la vida cotidiana de las personas que pueden lograr establecer su equilibrio con trabajo y que hacen cosas ordinarias que ella considera extraordinarias, que merecen ser contadas porque toman “el toro por los cuernos” y logran sus objetivos.

No me veo reflejada en alguno de los personajes, pero me he dado cuenta que los escritores decimos más de lo que pensamos, yo algunas cosas pensé nunca decirlas, pero ciertamente en la obra del autor se puede adivinar un poco lo que es su pensamiento, lo que comunica de su manera de ver el mundo, tal vez el lector se identifique o no con algo”, explicó.