Rescata música de los años 40

Con tan solo 18 años, Samantha Guevara Martínez tiene muy claro que la música siempre será parte de su vida y trabaja en el rescate de la música antigua mexicana para compartir con las nuevas generaciones.

En el Día Internacional de la Juventud, la guanajuatense comparte la historia que comenzó desde los dos años, cuando ingresó a un curso de inducción a la música para niños con el Método Suzuki.

A los 10 años ingresé a la sección infantil en la Universidad de Guanajuato donde empecé clases de piano complementario y después los maestros me dijeron que podía tener cualidades para el canto; empecé a subir de nivel, me gradué y entré a media superior ahí mismo a la par con la preparatoria”, platicó.

Participó en la Compañía de Ópera en Guanajuato con la maestra Kate Burt donde conoció a Carlos de Anda y luego de la empatía que se generó por la música, ofrecieron un concierto en 2005 cuando se fundó el Ensamble Grever.

Sus presentaciones en el Forum Cultural Guanajuato y en el Museo de José Alfredo Jiménez han sido de las que han marcado su trayectoria, pues la respuesta positiva del público los motiva a seguir por este camino.

Durante cinco años este proyecto musical ya tiene curriculum con eventos, conciertos de programa, zarzuela, música mexicana de concierto de otros autores como Manuel M. Ponce y rescatando las piezas de Salvador Moreno Manzano y Alfonso Esparza Oteo, por mencionar algunos.

Ese nuevo repertorio lo presentarán de manera virtual el lunes 17 de agosto en los Conciertos para Llevar del Instituto Estatal de la Cultura (IEC), pues la pandemia les ha servido para fortalecer lo que son y lo que quieren dar.

Durante esta pandemia, Samantha ha aprovechado su tiempo para retomar el piano, pues desde pequeña ha sido un instrumento con el que le gusta complementar sus habilidades en el canto.

Este año termina sus estudios de preparatoria y espera el siguiente presentar su examen para ingresar a una licenciatura en la Universidad de Guanajuato, todo dependerá de cómo avancen sus proyectos.

También cada martes, imparte clases virtuales a niñas y niños entre cuatro y 11 años con precios accesibles, para enseñarles ejercicios que los inicien en el canto. La invitación sigue abierta, por lo que pueden pedir más información a través de la página de Facebook del Ensamble Grever.

El reto es no dejar pasar el día, me fascina tomar el café en la tarde, pero siempre haciendo algo que me siga formando, aunque lea un poco, con eso me siento segura de mí misma para seguir haciendo lo que me gusta”. -Samantha Guevara Martínez