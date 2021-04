Roxana Ramos escribe en libro su proceso de dolor

León, Gto. A través de su más reciente publicación, “Soy magia, soy valiente”, Roxana Ramos acompaña desde su experiencia personal a quienes sufren una etapa de dolor y busca normalizar el pedir ayuda profesional cuando no se puede con esa emoción.

Le llevó dos años escribirlo, terminarlo y entenderlo; formó parte de su terapia personal y es un libro firmado por ella, en el que no hay personajes o circunstancias ajenas y que ha resultado un proyecto valiente porque retrata la depresión que vivió al perder al amor de su vida.

“Me toca enfrentarme por primera vez a un dolor desconocido y el abandono tiene muchas caras porque puede venir de diferentes personas a lo largo de tu vida, pero cuando pierdes el amor de tu vida, a alguien que no has perdido antes, que nunca has tenido esa sensación para la que no estás preparada, de pronto algunas personas como yo no sabemos manejarlo y se comienza a complicar porque nos cuesta trabajo encarar la vulnerabilidad y yo lo que hice fue abrazarla, entenderla y pedir ayuda”, compartió.

“Soy magia, soy valiente” tiene una prosa poética que la ha caracterizado en sus publicaciones anteriores, pero que se convierte en un grito de amor, de respeto y de cosas buenas, pues en su proceso personal y de aceptación decidió encarar la situación con amor, lo que no fue fácil pues se encontró con el ego, la rabia y la impotencia y así entendió que era momento de pedir ayuda a un profesional de la salud mental y emocional.

“Yo ocultaba que había pedido ayuda porque me daba pena y a eso nos enfrentamos muchas personas a no hablar abiertamente de algo que tendría que ser normal como lo es nuestra salud mental y emocional, siempre he comunicado que la terapia es parte de la canasta básica y si no puede manejarlo está bien pedir ayuda”, destacó.

En este libro, Roxana hace reflexiones más desarrolladas, intercalando con la prosa poética de por qué se siente con dolor o con amor, explica cómo se siente en el proceso y ha logrado ponerle palabras a sentimientos de muchos lectores que le han dado retroalimentación, por lo que la segunda parte del libro se centra en cuestiones terrenales, asentadas, más prácticas y de responsabilidad emocional.

“El qué dirán es lo más pesado porque crecemos en una cultura diseñada socialmente a pretender, más que aceptar y responsabilizarnos; volteas a ver tus redes sociales y están llena de coaches charlatanes y de gente que te empuja todo el tiempo a que nada apague tu sonrisa, y la sonrisa se apaga, lo único que ocasionan es la frustración en la gente porque al no saber entenderse a sí mismos, están adoptando lo que están viendo al creer que esa es la mejor herramienta que pueden tener para ellos cuando en realidad cada quien es responsable de sí mismo”, comentó.

La autora destacó que su historia no es de desamor, pues la encamina a un amor que no puede ser, que no se puede obligar, que tiene que saber cuándo desistir porque saber rendirse crea personal humildes y de aceptación, por lo que se necesita empatía y ser responsable de uno mismo.

“Algo muy importante es el respeto a tu dolor y ese es el que le van a dar los demás. La depresión clínicamente está comprobada y qué doloroso convencer a la gente de que estás deprimida; en el momento que respetas tu vulnerabilidad y se lo haces saber a los demás su conducta cambia porque estamos acostumbrados a evadir, no le digas échale ganas, no se trata de eso, la gente no sabe ayudar, pero si sabe respetar”, destacó.

El libro es un acompañante para normalizar ese dolor y proceso, una invitación a ser responsable de él y que sea un diario que sirva como recordatorio de lo que se ha trabajado en uno mismo, escribir sana y hacerlo como hábito ayuda a entenderse.