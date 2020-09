Salva lomitos

Con el propósito de hacer conciencia en las personas sobre el trato digno a cualquier forma de vida, así como fomentar la tenencia responsable de mascotas, Claudia Edith Chagolla se dedica al rescate de perros y gatos desde hace 8 años.

A raíz de su amor por los lomitos, Claudia fundó un albergue llamado Milagros del Rincón en donde, desde hace 3 años, rescata a los animales en situación de abandono y maltrato.

Actualmente, atiende a 65 perros y 5 gatos, entre machos, hembras y cachorros, en donde los alista para ser adoptados y les brinda alimento, refugio y atención médica.

También se encarga personalmente junto con su compañera Sofia Márquez, de las labores de limpieza y alimentación de los perros.

Por otra parte, compartió que se está capacitando para realizar adopciones fuera del país y brindarle a los animales un trato digno.

Me dedico a esto, porque es poca la gente que se preocupa por ellos, porque ellos no saben defenderse y sin lugar a dudas, el ver sus caritas de agradecimiento me llenan el alma”, expresó.