Se despide El Quijote de Guanajuato 

Guanajuato, capital - Carlos Mendoza, mejor conocido como “El Quijote de Guanajuato”, luego de muchos años como actor urbano y de darle vida al personaje emblemático de Cervantes, se retira de las calles.

Carlos Mendoza no nació en lugar de la Mancha, sino en la Ciudad de México un 12 de mayo hace 67 años, es licenciado en Administración de Empresas, y un artesano del chocolate, y también es reconocido como un hidalgo empeñado en representar al mayor personaje de la literatura española, y la figura más grande de las letras de Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”.

Un día hace cinco años un cáncer de lengua, originado por fumar tabaco, le arrebató la voz.

Palabras que se aplican para lo que Carlos superó gracias a su familia, su esposa Connie, su Dulcinea del Toboso, lo animó por su parecido a caracterizarse del personaje, desde entonces con las manos recita pasajes de la novela, dándole más sentido y abriéndose a nuevos mundos que la falta de voz le han revelado. Para él, ambos comparten el romanticismo y la locura de sus ideas.

Este hidalgo, tiene tres armaduras de fibra de vidrio que ha mandado hacer con un artesano local. Desde que inició la pandemia ha dejado de trabajar debido a dos razones, la primera por salud y la segunda por la gran cantidad de cosplayers urbanos que hay en la ciudad.

Al parecer Guanajuato es una extensión de Warner , de tantos personajes que no tienen nada que ver con la ciudad y si se llevan el dinero a otros lados, ya que son personas que viven en otras ciudades, León, Irapuato, e inclusive en México y vienen a trabajar solo los fines de semana, y como que me ha quitado el interés de seguir siendo actor urbano y no por miedo a la competencia, si no a la cantidad en un tramo de 100 metros , somos ya muchos”, expresó Mendoza.