Servir fue su razón de ser

Después de 40 años de servicio como voluntaria, Elda Vega Ascencio cierra este ciclo de amor, compromiso y responsabilidad con los enfermos y más necesitados.

La Presidenta de Promoción Voluntaria para la Salud A.C. (Provosac) del Hospital General Regional concluye este capítulo de labor social y se dice satisfecha de haber dedicado gran parte de su vida a esta labor con la filosofía “Servir nuestra razón de ser”.

Yo siempre sentí la necesidad de hacer algo y me ubicaba en la Cruz Roja, pero arriba de una ambulancia. Al hospital me hicieron favor de invitarme voluntarias que ya había ahí y que fueron iniciadoras como Martha Olaya Álvarez Ornelas, Chelo Cepeda de Pons, Josefina Gómez Guerra; y le dije a mi mamá que me acompañara al hospital a visitar enfermos y a brindarles palabras de aliento”, contó.

Hace casi cuatro décadas el hospital carecía de muchas cosas y dentro de éste hizo vínculo con el doctor Fernando Ramírez Salgado, quien estaba enfocado en pediatría donde comenzaron sus visitas y se dio cuenta que más que una palabra necesitaban el apoyo para sus tratamientos.

Originalmente esta oficina se ubicó dentro del hospital ubicado en la calle 20 de Enero y debido a su crecimiento se cambiaron frente al edificio, en el albergue del que también fue parte del patronato junto a los doctores Moisés Andrade, Fernando Ramírez Salgado y el ingeniero Cristóbal Ascencio.

La llegada de Covid-19 al Estado marcó el final de esta asociación civil, pues a pesar de que se reubica el hospital a unas nuevas instalaciones, el equipo de trabajo de este voluntariado seguía atendiendo a pacientes renales en sus oficinas, que debido a la contingencia se convertían en un punto de riesgo para pacientes y personal.

Me siento agradecida con Dios por la oportunidad que me dio de hacer algo que sentía que tenía, pero no sabía cómo desarrollarlo. En el albergue dábamos talleres, pláticas y hasta clases de baile y gimnasia, pero todo enfocado en la importancia del cuidado de su salud y ya no pudimos hacer eso”, agregó.