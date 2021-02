El divorcio sano es la mejor opción para el bienestar de los involucrados

León, Guanajuato. Casarse se asocia con la idea de estar en una relación para el resto de la vida, pero en este proceso de estar juntos, las parejas se dan cuenta de que no funcionan como matrimonio, no es lo que esperaban o su proyecto de vida ya no va en la misma dirección lo que los lleva a decidir el divoricio.

De acuerdo a los 18 años de experiencia de la abogada Brenda Valeria Ledesma Sánchez, este proceso legal se puede realizar en términos cordiales y de manera rápida o convertirse en una batalla de muchos meses.

Brenda Valeria Ledesma Sánchez.

Desde mi experiencia lo que ocasiona la disolución del matrimonio legal es la falta de dinero, falta de comunicación, infidelidades o violencia psicológica. En la actualidad, también el hecho de que uno de los cónyuges pase mucho tiempo en el celular”, comentó.

En Guanajuato hay dos formas de divorcio, ya que cada estado tiene su código civil, por lo que puede ser el voluntario o necesario.

El primero se refiere a cuando las dos partes están de acuerdo, no quieren problemas y a través de un abogado determinan el tema de custodia, convivencia y reparto de alimentos, en caso de que haya menores; se hace una demanda de divorcio y un convenio, es el más rápido y más sano para todos. El necesario es cuando las dos partes no se ponen de acuerdo y se tiene que ir a un juicio para determinar el tema de la pensión, convivencia, guardia, custodia y patria potestad.

Es complicado cuando las partes no están de acuerdo, es una locura porque es mucho el juego de egos. Yo siempre les digo a las parejas que si ya no funcionaron como tal, pueden hacerlo como buenos papás por separado, pero en muchos casos se convierte en una guerra y es triste ver que se pelean porque ya uno tiene una relación y le da donde más le duele para que no vean a los hijos o les exigen lo que no pueden dar y hasta la familia se mete. Este divorcio es el más tardado porque no llegan a acuerdos”, platicó.

En materia civil ya se implementan los juicios orales lo que también optimiza el proceso de las parejas que desean terminar su relación o bien en otros casos como la guardia y custodia de menores, patria potestad, enajenación de bienes, adopción y pensión alimenticia.

Algunos de los mitos

La abogada Brenda Valeria Ledesma Sánchez comparte algunos de los mitos que aún se tiene del divorcio, pues la falta de desinformación puede hacerlo más complicado.

Uno de estos mitos es que necesitas la firma de la otra parte para divorciarte y ya no es necesario tener una causal. En Guanajuato, se llevó a cabo una jurisprudencia de una persona que dijo es mi derecho ya no estar con esa persona porque antes mentían sobre violencia o abandono para poder comenzar su proceso”, comentó.

Otro de los mitos es dar por hecho que si una pareja se separa y tiene muchos años en esta situación, automáticamente dejan de ser esposos legalmente, lo cual es falso, ya que aunque hayan pasado 20 años y se tenga o no contacto con el cónyuge, se tiene que solicitar la disolución del vínculo.

Esto también lleva un proceso porque si se desconoce el domicilio de la otra parte, primero tiene que ir el actuario para dar fe que no vive ahí, se tiene que llevar una testimonial que pueden ser hijos, familiares o vecinos; y luego hay que hacer edictos para notificar a la otra parte, estos duran 30 días y si no se reporta, pues ya sigue el proceso”, explicó.

Otro punto que se desconoce es que se puede solicitar el divorcio en otro país. Por ejemplo, si la pareja cambia su residencia a Canadá y allá deciden la separación, lo pueden hacer en ese lugar y en México hacerle saber a la ley que están legalmente separados para que hagan una homologación de sentencia.

Es lo mismo que si uno vive aquí y otro en el extranjero y solicita el divorcio lo puede hacer allá aunque no esté la otra parte”, agregó.

Nadie mantiene a nadie, pues hace algunos años se creía que la parte que más ganada era quien tenía que aportar económicamente, lo cual no es así, ya que el hombre se encarga de la pensión alimenticia, pero no se le puede exigir más de lo que tiene.

La ley es muy clara y dice que los alimentos serán dados de acuerdo a las posibilidades del que las da y las recibidas de acuerdo a las necesidades del que las pide. La pensión abarca casa, comida, sustento y es para los menores, no para la mujer como ex cónyuge a menos que esté enferma y el juez determine incluirla también. El salario del hombre se divide de acuerdo al número de hijos y el cuenta como dos porque da la pensión y cuando está con ellos gasta, no en la misma magnitud, pero sí es un gasto doble”, explicó.

Cuando la parejas se casan y piden la sociedad conyugal se hace un inventario y un avalúo de los bienes y todo lo que hagan antes y durante, una vez que se separan se ejecuta una demanda para repartir los bienes, lo más lógico y más sano es que sea en un 50% para cada parte, pero hay casos en los que uno le compra su porcentaje al otro.

Cualquier abogado te puede divorciar y obviamente las ramas del derecho son muchas, pero sí debes tener experiencia y cómo abogado, de acuerdo a tu ética profesional decir si puedes llevar el caso o canalizarlo con alguien que tenga más experiencia en derecho civil”, finalizó.