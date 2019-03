Solo se vive dos veces

Hay diferentes formas de descubrir la auténtica belleza del mundo, pero son pocas las ofertas que nos garantizan tenerlo todo y vivir las experiencias más insólitas y exclusivas que cualquier viajero pueda soñar.

Cada año, la naviera Silversea desvela un recorrido para su edición World Cruise: viajes llenos de aventuras y actividades excepcionales alrededor del mundo, itinerarios que solo la misma naviera puede superar, y esta vez los lleva a otro nivel, pues recientemente anunció la apertura de pre-venta para 2021, anunciando no uno, sino dos cruceros mundiales, siendo uno de ellos una verdadera sorpresa: el primer crucero mundial de expedición. El segundo, también un verdadero deleite a los sentidos.

The Uncharted World Tour

Por primera vez, la naviera Silversea, líder en cruceros de expedición de lujo, lleva al nivel máximo la experiencia de explorar lugares asombrosos en compañía de expertos y en un entorno de lujo absoluto. En esta ocasión, los viajeros darán la vuelta al mundo a bordo de la nave de expedición Silver Cloud durante casi medio año.

Partiendo de Ushuaia el 30 de enero de 2021, el ultra lujoso rompehielos de Silversea, Silver Cloud, viajará entre los destinos más destacados de la Antártida, antes de dirigirse hacia Valparaíso a través de los Fiordos de Chile. Posteriormente, los huéspedes zarparán hacia Papeete, Tahití, a través de la Isla de Pascua y la legendaria Isla Pitcairn, antes de viajar a Lautoka, Fiji.

Otros destinos icónicos en Oceanía, incluidas las paradas de exploración remotas en Vanuatu, las Islas Salomón y Papúa - Nueva Guinea, preceden a la llegada de los huéspedes a Cairns, Australia, que luego lleva a la costa de Kimberley. Después, los huéspedes descubrirán varios destinos en Indonesia antes de llegar a Singapur.

Luego, Silver Cloud zarpará hacia Sumatra, Sri Lanka y Cochin, India, antes de llegar a Piraeus (Atenas), Lisboa y Reykjavik. Como parte de un precierre espectacular, los huéspedes explorarán lo más destacado de Islandia, antes de las últimas paradas en la Región de Svalbard y la conclusión del viaje en Tromsø, Noruega, el 16 de julio de 2021.

Desde Ushuaia hasta Tromsø, el viaje de 167 días se realizará en 107 de los destinos más asombrosos del planeta, en 30 países que deben visitarse, incluidos seis nuevos puertos de escala para Silversea (Naxos, Folegandros, Nafpaktos, Ksamil, Bejaïa y Fort William).

Los huéspedes disfrutarán de una cena privada en la pasarela del London Tower Bridge, una exclusiva fiesta vikinga en el bosque Kjarnaskogur en Islandia y una serie de otros eventos hechos a la medida en todo el mundo.

Además, durante un segmento de este innovador Crucero Mundial, el vicepresidente senior de Experiencias de Expedición y Destinos de Silversea, Conrad Combrink, se presentará como Líder de la Expedición, enriqueciendo el viaje para los huéspedes.

Al igual que en los cruceros más cortos a bordo de Silver Cloud Expedition, los pasajeros cuentan con un gran programa de conferencias sobre destinos, presentaciones fotográficas y resúmenes diarios. Todas las excursiones están dirigidas por biólogos marinos, ornitólogos, geólogos, botánicos, historiadores y antropólogos.

En particular, para este crucero mundial de expedición, Silver Cloud contará, entre otras eminencias, con la inspiradora presencia de Felicity Aston, ganadora de la medalla polar, la primera y única mujer en cruzar la Antártida sola; así como con Tim Severin, un explorador de renombre mundial que ha trazado los históricos viajes de Saint Brendan El Navegante, Sindbad el Marino, Jason y los Argonautas, Ulises, La Primera Cruzada y Genghis Khan.

Silver Cloud Expedition fue remodelada en 2017 para convertirse en el barco de expedición de la naviera y en la mejor opción para viajeros aventureros. La embarcación ofrece amplias terrazas privadas en el 80% de sus suites, desde donde es posible ver ballenas, pingüinos y leones marinos.

Ofrece también 16 lanchas zodiacs para explorar lugares recónditos, y lo mejor: un equipo de 22 apasionados expertos. La decoración, las suites y la oferta gastronómica no tienen parangón.

Si bien, todo dependerá de la ciudad desde la que partes, el Uncharted World Tour incluye desde el boleto aéreo en business class, un vuelo chárter desde Santiago de Chile hasta Ushuaia, una noche de hotel previo al embarque, 2 mil dólares de crédito para consumos, eventos exclusivos, todas las excursiones, regalos especiales, servicio de lavandería, servicio médico, wifi y un paquete de visas para algunas nacionalidades.

The Finest World Tour

Un itinerario diseñado cuidadosamente para aquellos que desean acercarse a la belleza auténtica del mundo a un ritmo relajado, disfrutando de la oportunidad de establecer conexiones profundas y saborear experiencias únicas y placenteras a lo largo del tiempo.

Este itinerario de 150 días y 34 países anclará en 54 puertos, comenzará con la salida del Silver Whisper de Silversea de Fort Lauderdale el 7 de enero de 2021, y concluirá en Nueva York el 6 de junio, tras haber viajado por todo el planeta y recolectado las experiencias más exclusivas.

Silver Whisper saldrá de Fort Lauderdale para comenzar el Crucero Mundial 2021, antes de descubrir muchos destinos extraordinarios en América Central. Después de transitar por el icónico Canal de Panamá, los huéspedes llegarán a Callao (Lima), antes de disfrutar de las delicias de la Isla de Pascua y otros puntos destacados de la Región del Pacífico Sur, y luego llegarán a Auckland, Nueva Zelanda.

Desde Nueva Zelanda, el crucero mundial continuará hacia Sydney, Brisbane, Cairns y Darwin, antes de llegar a Benoa, en Bali. Varias paradas en Filipinas, Taiwán y Corea del Sur preceden la llegada del barco a Tokio.

Después de Kagoshima, los huéspedes viajarán a los destinos emblemáticos de Asia: Shanghái, Hong Kong, Ciudad de Ho Chi Minh, Singapur, Yangon, Colombo y Mumbai. Los invitados de partirán a Piraeus (Atenas) y Lisboa antes de cruzar el Océano Atlántico en el tramo final del Crucero Mundial 2021 a Nueva York.

Además de muchos de los beneficios que enriquecerán el The Finest World Cruise 2021, los huéspedes de este viaje culto disfrutarán de nuevas iniciativas, como Dine Around Town, que ofrecerá a los huéspedes la oportunidad de deleitarse en los restaurantes más reconocidos de algunas ciudades del mundo, con menús a la medida y maridajes de vinos.

La iniciativa Your Day Your Way, permitirá a los viajeros viajar más lejos por sí solos o con amigos, acompañados por guías de habla inglesa en transportes privados. Además, como parte de un rico calendario de eventos a la medida, los invitados disfrutarán de un tradicional baile de mascarada en la hermosa ciudad de Venecia y de una noche glamorosa en el hipódromo de Hong Kong.

Enriqueciendo la experiencia se encuentran servicios todo incluido, desde el boleto de avión en business class desde algunos destinos, así como vinos y licores de primera calidad, cafés especiales, jugos y refrescos que se sirven en todo el barco; un bar en la suite, abastecido con las preferencias de los huéspedes; comedor en la suite las 24 horas; y Wi-Fi de cortesía ilimitado.

A lo largo de ambos cruceros mundiales en 2021, los huéspedes también se beneficiarán de un servicio de lavandería de cortesía; servicio médico; y un paquete de visas para ciudadanos de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Australia.