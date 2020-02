Son finalistas con ‘Hasta la madre’

Celaya.- Alumnos de la Universidad de Guanajuato de distintas sedes (Celaya-Salvatierra, Salvatierra y Salamanca), participarán por primera vez en el Guanajuato International Film Festival (GIFF) en la categoría “Identidad y Pertenencia” con el documental “Hasta la madre”.

Este documental va enfocado a la marcha que se realizó el 2 de octubre del 2019 en Celaya, donde miles de estudiantes se unieron para alzar la voz y pedir un alto a la inseguridad.

Ya que en días pasados al evento que cimbró la ciudad, el joven Gabriel Luna, estudiante del Tecnológico de Celaya fue asesinado en un asalto, aunado a la víctima colateral de la violencia de la ciudad, en la UPG fue el caso de Humberto o incluso el camino de terracería de la sede Celaya-Salvatierra donde constantemente asaltan.

El origen

Todo surgió a raíz de que su director Uriel Tinoco envió la convocatoria cuando pasó todo lo de las manifestaciones estudiantiles tanto en Guanajuato como en Celaya, buscando trascender con la historia y fue uno de los finalistas.

El objetivo es mostrar la cotidianidad del estudiante local y foráneo, trata de dos estudiantes a quienes van a guiar a cada uno desde su perspectiva; a una la han acosado a otro lo han asaltado varias ocasiones.

Buscan hablar de cómo la sociedad ve esta violencia, de cómo los estudiantes lo viven al ser foráneos y de aquí.

“Yo, por ejemplo, vengo de Michoacán a Celaya a estudiar, a tener mejores oportunidades, aquí la violencia está muy fuerte. Queremos mostrar esa parte, de cómo se vive día a día y queremos también mostrar todo el movimiento que se dio en la marcha, desde un día antes en redes sociales todos se empezaron a unir y ser parte de él, alejando las diferencias y rivalidades y en ese momento todos se unieron para pedir justicia, paz y querer estudiar sin miedo, de regresar a casa a salvo”, señaló la productora.

Comentaron que el reto es grande, ya que sus carreras no van enfocadas 100% al cine, y al saber que quedaron finalistas se sintieron muy felices, pero también bastante comprometidas para hacer un trabajo de calidad.

“Me dio mucho nervio, me gusta mucho esto, al GIFF lo sigo desde hace dos años, quería ser voluntaria pero no se pudo y cuando salió la oportunidad de participar, dije si está bien, vi a lo que me iba a enfrentar y quiero ser parte de, me siento muy nerviosa, e incluso los 6 cortometrajes finalistas todos tienen una humanidad muy grande, nos apoyamos, pensamos distinto pero nos apoyamos, y está muy padre”, comentó Geraldina.

Los jóvenes se preparan acudiendo una vez por semana a los talleres que ofrece el GIFF; trabajan en la preproducción, en la carpeta de investigación, redactar el storyboard, entre otras cosas.

“También estamos recolectando fotografías, vídeos, anécdotas y experiencias de estudiantes que participaron, de cómo se sintieron, los sentimientos que todos vivieron para darle más personalidad al documental, además de las campañas para recaudar fondos y llevar a cabo este proyecto. Esta historia es de todos, solo buscamos plasmar y es una manera de expresión de lo que se ha vivido”, señaló Alejandra.

Empezamos a buscar gente del Crew y se formó un gran equipo, claro que es por el cortometraje, pero es también por lo que ha pasado en el semestre pasado, en Celaya y en Guanajuato. Nuestro documental va más allá de una protesta, esto marcó la historia del municipio a nivel nacional e internacional, queremos que se sepa homenajeando a todas las víctimas de la violencia en el municipio” Geraldina Hernández Productora del documental

Queremos mostrar esas dos caras, de hombre y mujer, que son lo mismo, han sufrido lo mismo, aunque se manifiesta en diferente manera, queremos contar su historia, queremos que la gente sepa que está pasando en el municipio, afecta de gran manera” Alejandra Aguilar Asistente de producción

mortiz@am.com.mx