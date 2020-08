Sorprenden a sus alumnos

El ensamble de directores de los Coros del Valle de Señora, compartió su segunda presentación virtual a través de su canal de Youtube para cantarle a sus queridos estudiantes.

Jaime Castro Pineda, dirige este proyecto que ofrece un espacio para compartir la música con los más de 200 niños y jóvenes que forman parte de esta familia coral.

Foto: Cortesía

Durante más de cuatro semanas, los docentes ensayaron ocho temas que buscan sorprender a sus estudiantes y familias, además de compartir datos importantes de las piezas para continuar con su aprendizaje desde casa.

Carolina Ramírez Guerrero, directora de los coros de Selección, Amanecer, Tierra y libertad, presentó el primer tema “Ave María” de Jacques Arcadelt, compositor belga quien en 1539, estando en Roma, fue miembro de la Capilla Giulia.

El estilo de este autor es muy refinado, puro, sencillo y melodioso, eso me hace recordar la mirada de mi mamá cuando ve que la voy a visitar a su casa, qué mejor que con un profundísimo agradecimiento a Dios que es el autor de la belleza misma y que la ha plasmado enteramente en su santísima madre con este Ave María que les vamos a cantar”, dijo la maestra coral.

Foto: Cortesía

Luego de su primera interpretación, fue Jaime Castro quien platicó que “Of all the birds that I do kwon” de John Bartlet es una pieza dedicada a los pájaros y habla justamente de uno que siempre está contento y le gusta cantar.

Para esta canción sorprendieron a sus estudiantes con títeres de mano de diferentes especies de aves que le dieron el toque divertido a la presentación.

Foto: Cortesía