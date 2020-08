Sufrir Covid-19, su peor pesadilla

El amor de su familia y su propia fuerza para salir adelante, motivaron a Víctor Zertuche a sobrevivir al Covid- 19, por lo que compartió su historia para crear conciencia ante la cruel pandemia que aqueja a todo el mundo.

Víctor nació en la Ciudad de México, tiene 55 años y desde 1998 vive en León. Sufre diabetes, hipertensión, padecía de sobrepeso, pero a raíz del contagio, bajó 14 kilos. También tiene un padecimiento pulmonar, por haber fumado durante 25 años.

El viernes 26 de junio, de camino a su oficina para recoger un equipo, un camión se estrelló contra su auto, y ahí empezó todo.

Tuve contacto con el chofer del camión, con tres policías y con el ajustador del seguro. Mi neumólogo y yo creemos que uno de los policías me contagió, por su contacto con mucha gente y porque no usan cubrebocas”, dijo.

Al cuarto día, el 30 de junio, empezó a presentar síntomas.

Víctor explicó que para él, el Covid- 19 se asemeja a un tsunami.

En mi tsunami personal, los síntomas empezaron con una fiebre moderada, un dolor de cabeza moderado, sin tos, con diarrea y con un dolor muscular y dificultad leve para poder respirar. Me mantuve en casa, hasta que cinco días después los síntomas se empezaron a hacer más evidentes y preocupantes.

Enseguida lo quisieron hospitalizar, pero sin habitaciones disponibles, regresó a su casa bajo estricto confinamiento. Tras dos días la fiebre alcanzó los 40.4 grados, por lo que decidió internarse. Tuvo suerte de encontrar lugar.

Mi salud se agravó tanto, que el lunes 6 de julio, solo un día después de haberme internado, mi médico me informó que me iba a intubar y conectar a un ventilador mecánico. Esa noticia es una de las más devastadoras que me han dado en mi vida, sabía que iba a entrar a terapia intensiva, pero no había garantías de salir vivo de ahí”, recordó.