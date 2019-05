Suman arte, cultura y voluntad

León.- Grupo Salinas y el Forum Cultural Guanajuato unen esfuerzos para compartir un diálogo de reflexión a través de diversas expresiones artísticas con el LiberFestival.

Arturo Joel Padilla Córdova, director del Forum y Sergio Vela, Director de Arte y Cultura de Grupo de Salinas, platican la experiencia de preparar este evento que se realizará del 5 al 9 de junio y que ofrece ópera, música, teatro y exposiciones en los diferentes espacios del Forum Cultural Guanajuato.

Una de las agrupaciones que formará parte del LiberFestival. FOTO: Mayra Córdova

a.m. ¿Cuál es el objetivo de este festival?

Sergio: A lo largo de muchos años he tenido la convicción de que los festivales artísticos son iniciativas importantes, una convicción que me llevó en su momento a dirigir durante nueve años el Festival Internacional Cervantino (FIC) y que por haberse arraigado en mí fue que posteriormente he organizado otros.

Estando al frente de Arte y Cultura de Grupo Salinas, con la convicción también de que es importante sumar esfuerzos y a su vez sumar recursos para multiplicar buenos resultados, propuse como iniciativa la construcción de un legado: llevar a cabo un festival enfocado, conciso, pero intenso y cuando uno va organizando un festival una de las primera cosas que tiene uno que plantearse es la serie de recursos que implica esta pregunta del cómo, el cuándo, el dónde.

FOTO: Mayra Córdova



Aquí me remitiría a una consideración que tiene dos vertientes porque los festivales tienen importancia y significación porque constituyen un momento de reflexión que abre una especie de paréntesis en el ritmo cotidiano de la vida, es decir, se crea una especie de cronología excepcional, se vulnera, se altera el ritmo cotidiano en el mejor sentido de la palabra para poder hacer un disfrute estético que implica al mismo tiempo una reflexión.

No solo se trata de una concentración cronológica o temporal, el tiempo que dura el festival es una de las variables que hay que despejar cuando se organiza un festival, pero la otra variable es el espacio ¿dónde hacerlo?

Conociendo y colaborando con el Forum Cultural Guanajuato y reconociendo a esta institución que cuenta con una infraestructura de primerísima magnitud en nuestro País, y conociendo la apertura que hay por parte de los titulares que integran el forum, planteamos la posibilidad de sumar esfuerzos para multiplicar buenos resultados, es decir, esfuerzos y recursos humanos, financieros, materiales que provienen del sector privado, de Arte y Cultura Grupo Salinas, porque es importante que haya un involucramiento del sector privado y de un grupo empresarial hacia el quehacer cultural.

Piedra de Sol. FOTO: Mayra Córdova

a.m. ¿Cómo está integrado el programa?

Sergio: Es una alianza estratégica a un mismo proyecto que, en ultima instancia, consiste en ofrecer una muestra de esta colaboración de manera concentrada en cinco días, tendremos 10 proyectos distintos que implican 16 funciones con una programación equilibrada, una gran exposición intramuros que va a estar todo el verano en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, pero también una exposición de reproducciones fotográfica en la Calzada de las Artes, tendremos cinco proyectos musicales, un concierto sinfónico, tres conciertos de cámara, un concierto de música contemporánea jazzística o tendiente al jazz y una producción completa de ópera.

El evento tendrá la participación de algunas agrupaciones reconocidas. FOTO: Mayra Córdova

Tanto el teatro como la ópera tendrán tres funciones y en el transcurso de cinco días tenemos 16 funciones más las actividades que se desplegarán en el transcurso del verano con la exposición “La invención de la memoria”.

Se trata de una exposición de enorme importancia que de alguna manera sintetiza el propósito que hay de LiberFestival, que es la mirada de unos y otros en el diálogo cultural que implica el reconocimiento de las distinciones, la afirmación de las identidades, pero siempre con el respeto constructivo y tolerante para hacer algo común.

Arturo Joel: estamos convencidos de que la iniciativa privada y pública son virtuosas, el Forum hace 13 años fue gestionado y visualizado por un sector empresarial importante, como un centro necesario para el Bajío y que en este momento nos resulta muy natual, el ADN del Forum no solo tiene que ver con el ejercicio de un presupuesto, yo creo que es más natural por la presencia de Sergio vela que es un gran gestor y un gran vínculo, sino que él también dirige “El rapto del serrallo” de Mozart, estamos muy contentos de contar con esta alianza.

a.m.¿Por qué llamarlo LiberFestival?

Sergio: Vivimos un tiempo en el que creo yo es menester subrayar la libertad como un valor fundamental para nuestra sociedad porque la libertad es la premisa para poder ser críticos, para poder enriquecer mediante el diálogo nuestra realidad social.

En el evento también habrá obras de teatro. FOTO: Mayra Córdova

Cuando se busca en la historia del arte la premisa de cuál es la mejor creación artística, la libertad siempre está detrás.

La idea de LiberFestival como nombre es un énfásis en que la libertad es premisa indispensable para una sensata, sincera y crítica reflexión sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno y al mismo tiempo la libertad es necesaria para la creación e interpretación artística.

a.m. ¿Cuánto tiempo lleva integrar este proyecto?

Sergio: Hace no menos de un año que empezamos la concepción y empezamos a ver si sería posible; luego, elegir la temporalidad, empezar a discutir fechas, ver cuáles son las variables económicas que podía aportar cada parte y se tiene que ver con mucha antelación para no improvisar, la improvisación es enemiga del profesionalismo y si algo nos distingue en esta alianza es que todos somos profesionales.

No todo ocurre como fue planeado pero hay variables que se presentan de manera inesperada, pero tratamos de cubrir todos los elementos para la mejor calidad y mejor resultado.

a.m.¿Seguirá el Forum buscandd alianzas para tener este tipo de eventos?

Arturo Joel: Es una obligación tener alanzas permanentes. Hicimos alianza con turismo municipal para detonar este proyecto de Vinópera, pero hay proyectos como ópera picnic que han funcionado muy bien y la hemos presentado en el Parque Metropolinato de León, Tango Bajío que hicimos una alianza con una asociación civil y con sectores muy particulares.

Una agrupación de Jazz deleitará con su talento. FOTO: Mayra Córdova

En cuanto al desarrollo social nos interesa llegar a un público distinto al que normalmente nos visita y con empresarios de la localidad, nos permite de alguna manera llegar a un sector muy vulnerable, sector que con vulnerabilidad económica, social de diferente índole y podemos contar con cinco transportes a la semana para poder aproximar a quienes viven en la periferia y traer a los niños de escuelas públicas que no tienen acceso de manera natural a los centros culturales.

Las alianzas son fundamentales como con grupo salinas, hacemos más en alianzas que solos.

LiberFestival