Tiene un corazón solidario

León.- Carolina González Maldonado, comenzó su labor altruista desde que tenía 13 años de edad, trabajaba con sus papás en una carnicería y algunos de los clientes que tenían familiares enfermos pedían apoyo para solventar ciertas necesidades.

Yo tenía buena relación con los clientes y me daba a la tarea de ir a visitarlos, algunos vivían hasta Duarte y hasta allá me iba, o en ranchos lejanos, les llevaba despensas, o carne del negocio, les conseguía sillas de ruedas o lo que necesitaran”, compartió Carito , llamada así por sus seres queridos.

Posteriormente realizó visitas en los hospitales, especialmente en el área de pediatría, donde conoció a un niño llamado Dilan, quien la inspiró junto con su pareja, Óscar Cifuentes Gómez, a disfrazarse de Batman y Batichica para llevar sonrisas a los pequeños.

El año pasado lo conocimos, él tenía leucemia, pero en sus tratamientos de quimioterapia se le estalló la vesícula, y él se quejaba de dolor, pero los médicos no le hicieron caso, pensaron que eran las reacciones de la quimioterapia, después cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde, la leucemia sí se había controlado, pero a raíz de ese incidente, su calidad de vida era pésima y llevaba un año internado, y me platicó que su sueño era tener su fiesta de cumpleaños y que asistiera Batman , y también quería conocer el mar”, contó la filántropa.

Añadió que ella misma se encargó de la organización de los últimos deseos del pacientito, luego de haberle cumplido su sueño de ver y sentir el mar, nacieron dichos personajes de cómics para continuar con sus labores altruistas en los hospitales.

Hacer estas actividades es algo que me llena y me apasiona, nunca he tenido a nadie enfermo en mi familia, gracias a Dios, pero ayudar a los demás es algo indescriptible, simplemente me llena el alma, y quiero invitar a las personas que desean aportar su granito de arena, que lo hagan, sin miedo, las familias que tienen enfermos carecen de muchas cosas, y un solo acto de bondad cambia la situación de las personas” finalizó.