León, Guanajuato. En el panel “Guanajuato 4.0” se compartieron las opiniones de expertos en relación a la diversificación de la industria en el estado y la suma de las empresas locales a la transformación digital y desarrollo tecnológico.

El encuentro se realizó de manera virtual a través de la plataforma de Redes Comerciales e en el que participaron Claudia Quirós, fundadora y CEO de Orakolo Consultoría en Innovación; Selene Díez, presidenta del Clúster de Tecnologías de la Información de Guanajuato; Antonio Reus, director de Idea GTO; Gerardo Ibarra, director del Centro de Ciencias Explora; y Patricio Vilchis, como moderador.

Fue este último, quien para iniciar presentó una breve radiografía de cómo se ha ido consolidando la economía de Guanajuato convirtiéndose en la sexta del país con 41 parques industriales, así como ocho clústers de alta tecnología e innovación, exportando actualmente más de 24 mil millones de dólares.

Claudia Quirós, invitó a los oyentes a preguntarse qué se hará y qué sigue en este cambio digital y tecnológico y también habló sobre el Ranking de Competitividad, en el cual, de 63 lugares, México ocupa el número 54.

El director de Idea GTO, subrayó lo estratégico que es el trabajo en conjunto entre el gobierno y el sector privado, así como la importancia de generar el máximo valor a cada ser humano (trabajador) y no solo verlo como una parte mecánica para que las empresas funcionen.

Toda transformación digital no tiene sentido si no tiene un impacto positivo en el desarrollo de la vida de las personas. La innovación nace de una persona para otra persona, no se busca actualizar los viejos modelos, si no, la creación de nuevas soluciones”, enfatizó.