Une dos formas de ver el mundo a través de la música

León, Guanajuato. El periodista venezolano, Daniel Centeno Maldonado, comparte su primera novela “La vida alegre”, una historia que asienta la importancia de la música para paliar todos los naufragios de la vida misma.

El autor cuenta que este libro tiene ratos pícaros y cínicos para narrar el encuentro de una vieja gloria del bolero y un rockero frustrado. Dos formas de ver el mundo que convergen en un proyecto tan inverosímil como su sociedad que, esperan, los llevará a las mieles de esa gloria tan escurridiza, por lo que Dalio encuentra en el joven Poli al cómplice de su regreso a los escenarios sin importar los métodos para lograrlo.

Daniel platica que es un músico frustrado al que le hubiera encantado tocar algún instrumento y formar parte de un grupo, por lo que además de consumir música escribe sobre la misma porque es una manera de drenarlo.

Después de dedicar muchos años al periodismo, Daniel sentía la inquietud de escribir ficción por lo que justamente leyendo una entrevista del primer baterista de la banda Genesis, surgió la idea de escribir sobre esos músicos frustrados que no pudieron ser parte de la fama.

Cuenta también que así como sus notas o crónicas fue difícil escoger un título para este trabajo literario, hasta que escuchó a alguien hablar de las sexoservidoras refiriéndose a ellas como “las mujeres de la vida alegre”, algo que se da por hecho sin conocer las circunstancias de lo que las llevó a estar ahí.

Como la vida no es nada alegre, utilicé esa frase para mis personajes que también viven una vida extraña, desastrosa e incluso dura”, agregó.

Presentar esta novela, representa un logro y un sueño hecho realidad, pues el periodista comparte que hay muchos escritores con un libro bajo el brazo y que él tuvo la suerte de que gracias a Verónica Flores, su libro cayera en manos del editor mexicano Ramón Córdoba.

Son esas cosas providenciales que pasaron para que hoy esté platicando de esta novela. Yo pensé que este libro moriría en un cajón y que solo lo leerían mis hijos o mis nietos y no me la creo de lo bueno que ha sido México conmigo, de los mexicanos que me han leído y que lo han entendido aunque tiene palabras muy de mi país”, expresó.